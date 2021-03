Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samen met de lancering van de Moto G100 kondigde Motorola ook de Moto G50 aan - een 5G-compatibele, betaalbare handset met een klap in het midden van Motorolas nieuwe G-serie.

De G-serie is nu in zijn tiende generatie, geloof het of niet, en Motorola probeert een begrijpelijker kaart van de line-up af te leveren. De theorie gaat dat kleiner het aantal, zoals Moto G10 , hoe lager de specificatie; hoe hoger het nummer, zoals de G100, hoe hoger de specificatie.

Behalve dat Motorola Motorola is, is het de draad al overgestoken: omdat de nieuwe G50 een Qualcomm Snapdragon 480-platform met lagere specificaties heeft, dat lager is dan de Snapdragon 662 in de G30-handset .

Al in de war? Wij ook. We vroegen Motorola om commentaar, waarbij een woordvoerder van het bedrijf zei dat het gaat om "het hele pakket dat wordt aangeboden" - dat wil zeggen dat de G50 5G-connectiviteit biedt, terwijl de G30 dat niet doet.

Verder zijn de G50 en de G30 grotendeels vergelijkbaar. Beide leveren een 6,5-inch scherm met een capaciteit van 90 Hz, een batterij van 5000 mAh en een hoofdcamera van 48 megapixels.

De Moto G50 komt naar geselecteerde Europese markten voor € 249,99 "in de komende weken". Maar als je niet om 5G-snelheden geeft, raden we je aan om in plaats daarvan naar de (nog goedkopere) G30 te kijken.

Geschreven door Mike Lowe.