Moto G100 wordt gelanceerd op 25 maart?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Motorola bereidt zich voor op de lancering van een eersteklas telefoon uit de G-serie, de G100 genaamd, en gaat, zo te horen, een apparaat lanceren dat bijna het vlaggenschip is.

We hebben al lekken gezien die vrijwel bevestigen dat het in wezen een rebadged Moto Edge S is voor internationale markten. Nu blijkt dat we ook een lanceringsdatum hebben.

Nils Ahrendmeier - van het Duitse techblog TechnikNews - deelde een save the date-teaser op zijn Twitter-profiel, waarin hij aangeeft dat de lancering van Motorola op 25 maart zal plaatsvinden.

Als dit klopt, zou dat betekenen dat het slechts twee dagen nadat OnePlus op 23 maart zijn volgende reeks vlaggenschipapparaten onthult, wordt gelanceerd.

Van wat we weten over de Moto Edge S, verwachten we een telefoon te zien die wordt aangedreven door een Snapdragon 870-processor en is uitgerust met een fullHD + 90Hz LCD-scherm van 6,7 inch diagonaal.

Gezien het feit dat het een LCD-paneel (en niet AMOLED) heeft en een fysieke vingerafdruksensor, is het veilig om te verwachten dat dit een stuk minder zal kosten dan elke andere toptelefoon van bekende fabrikanten.

We kunnen waarschijnlijk ook een minder premium build verwachten, te oordelen naar de vrij dikke randen rond het scherm.

Alles wijst er echter op dat het bovenaan de Moto G-line-up zit, die - tot nu toe - bijna altijd low-power instapsmartphones waren.

Geschreven door Cam Bunton.