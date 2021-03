Moto G100-lek onthult opvallende gelijkenis met Edge S.

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn gelekte weergaven gepubliceerd die ons laten zien hoe het bijna vlaggenschip-niveau Moto G100 eruit zal zien, en het is veilig om te zeggen dat het vrijwel gewoon een rebadged Moto Edge S is voor de internationale markt.

Het lek toont een telefoon met een dual-punch camera aan de voorkant en een overzichtelijk vierkant quad-camerasysteem aan de achterkant.

De telefoon heeft ook een fysieke vingerafdruksensor die is ingebouwd in de aan / uit-knop, die in een uitsparing aan de zijkant is geplaatst. Het toont ook twee kleuropties: een zijdeachtig wit en helder glinsterend blauw.

Wat echter nieuw is, is de fysieke Google Assistent-knop die aan de linkerkant van de telefoon is ingebouwd. Deze knop is ook beschikbaar op de nieuwste telefoons uit de G-serie .

Zoals opgemerkt door TechnikNews - die de afbeeldingen oorspronkelijk plaatste - zijn de specificaties ook vrijwel identiek aan die van de Edge S.

Moto lanceerde de Edge S in januari in China en kondigde een telefoon aan die wordt aangedreven door de Snapdragon 870-processor. Dit is een van de nieuwste processors van Qualcomm die niet zo krachtig is als de topklasse SD888, maar een stap boven de 700-serie.

Er wordt verwacht dat het een 6,7-inch fullHD + resolutie LCD-scherm zal hebben met vernieuwingsfrequenties tot 90 Hz. Een grote focus zullen de cameras zijn.

Aan de achterkant wordt het quad-systeem geleid door een 64 megapixel hoofdsensor. Het wordt vergezeld door een 16-megapixel ultragroothoekcamera, een 2-megapixel dieptesensor en een ToF-sensor.

Motorola plaagt de telefoon via zijn internationale Twitter-account, dus het zal niet lang duren voordat de telefoon wordt gelanceerd. Het zou de komende weken officieel moeten zijn.

Geschreven door Cam Bunton.