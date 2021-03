Moto G10 Power wordt op 9 maart gelanceerd met een nog grotere batterij

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen Motorola aankondigde dat het de G-serie opnieuw zou toewijzen met een meer logische naamgevingsconventie - dwz een kleiner aantal betekent dat het lager in het bereik is - sloot het de mogelijkheid van varianten niet uit.

Inderdaad, na tot nu toe slechts twee handsets te hebben gelanceerd - de Moto G10 en G30 - is er al een Moto G10 Power aanstaande, met de Twitter-feed van Motorola India met een teaservideo voor de aankomst op 9 maart.

Zou je willen dat je meer kon ontdekken en voor langere tijd non-stop kon binge-watchen? Welnu, uw wens is onze opdracht met de gloednieuwe #PowerfulAllRounder , # motog10power die wordt geleverd met een krachtige 6000 mAh-batterij en meer. Lancering op 9 maart, 12.00 uur op @Flipkart . https://t.co/1Wx1CWkDGa pic.twitter.com/lw07bkOa46 - Motorola India (@motorolaindia) 6 maart 2021

De Power-variant betekent niet dat er meer kernvermogen is, maar het is al een aantal iteraties gebruikt om een grotere batterijcapaciteit te vertegenwoordigen. De G10 Power zal een enorme 6000 mAh-batterij hebben - een stijging van 20 procent ten opzichte van het standaard G10-model.

Elders is de G10 Power-handset verder hetzelfde als de standaard G10, compleet met 6,5-inch scherm, vier cameras aan de achterkant en een Qualcomm Snapdragon 460-processor.

Als je een beetje extra wilt - krachtigere hardware, een 90Hz-scherm - dan wil je in plaats daarvan overstappen naar de Moto G30. Hoewel er geen Power-variant van die handset beschikbaar is ... nog niet.

Deze G10-variant lost de naamgevingsproblemen van de G-serie naar onze mening niet fundamenteel op, omdat je er zeker van kunt zijn dat andere varianten in de toekomst de kop opsteken. Maar het is in ieder geval niet zo ingewikkeld als de recente lancering van Redmi Note 10 van Xiaomi .

Geschreven door Mike Lowe.