(Pocket-lint) - De geruchten Motorola Moto E7 Power - zoals vorige week gelekt - zal waarschijnlijk "zeer binnenkort" worden vrijgegeven. Het komt echter mogelijk niet met de eerder geruchten processor.

Toen de E7 Power oorspronkelijk lekte, samen met vermeende weergaven, zou hij worden geleverd met een Mediatek Helio P22-processor. Het komt echter met de Mediatek G25-chipset.

Althans, dat is de claim van de gerenommeerde online tipgever Mukul Sharma. Hij twitterde dat de originele Geekbench-test, die de P22 vermeldde, niet overeenkomt met informatie uit zijn bronnen.

"De recente lijst van Geekbench suggereert een P22-chipset, maar volgens mijn bron zal het alleen G25 zijn", postte hij.

[Exclusief] Motorola gaat binnenkort zijn Motorola Moto E7 Power-smartphone in India lanceren. Zal beschikken over een 5.000 mAh-batterij en een Helio G25-processor (de recente Geekbench-lijst suggereert een P22-chipset, maar volgens mijn bron is dit alleen G25). #Motorola # MotoE7Power