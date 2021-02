Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Motorola heeft zojuist aangekondigd dat het de eencijferige naamgevingsconventie heeft verlaten en heeft gekozen voor een nieuwe naamgevingsconventie met een groter aantal is gelijk aan een hogere functie. Aftrappen met dit paar: de Moto G10 en Moto G30. Maar hoe verschillen ze?

Afwerkingsopties Moto G10: Aurora Grey, Iridescent Pearl

Afwerkingsopties Moto G30: Phantom Black, Pastel Sky

Beide: 3,5 mm koptelefoonaansluiting

Beide: vingerafdruksensor aan de achterkant

Als je kijkt, zie je niet snel de verschillen tussen de G10 en G30. Beide zijn even groot, compleet met waterafstotende afwerking (geen officiële IP-classificatie echter), aan de achterkant geplaatste vingerafdrukscanner en 3,5 mm koptelefoonaansluiting ook zichtbaar.

De enige sprekende visuele differentiatie is de afwerking die u kiest. De G10 wordt geleverd in een zogenaamd grijs (maar kijk naar de fotos - het ziet er meer paars uit), terwijl de G30 diepzwart is. Er zijn ook respectievelijke Iridescent Pearl- en Pastel Sky-opties - namen die zo losjes aan kleur zijn gekoppeld dat het moeilijk is om te weten wat je van de woorden kunt verwachten, maar kijk naar de afbeeldingen bovenaan voor de parelmoerachtige, bijna meerkleurige eigenschappen.

Beide: 6,5-inch HD + Max Vision-lcd-scherm

Moto G10: 60 Hz / Moto G30: 90 Hz

De G10 en G30 hebben dus hetzelfde formaat, plus ze delen ook dezelfde basisschermsamenstelling: een 6,5-inch LCD-paneel met een beeldverhouding van 20: 9. Het is een vrij groot paneel, maar de HD + resolutie - dus verwacht hier maximaal 1600 x 900 pixels - is niet zo haarscherp als bij apparaten met hogere specificaties.

Het verschil zit dus in de verversingssnelheid. De G10 ververst bij 60 Hz, terwijl de G30 50 procent beter presteert, bij 90 Hz, wat zorgt voor vloeiendere beelden (en waarschijnlijk een kortere levensduur van de batterij als resultaat).

Moto G10: 48 megapixel hoofd-, groothoek-, macro-, dieptesensor

Moto G30: 64 MP hoofd, groothoek, macro, diepte

De cameras zien er misschien ook hetzelfde uit - een quad-opstelling aan de achterkant - maar er is ook hier een cruciaal verschil. De G10 kiest voor een 48 megapixel main, de G30 een 64 MP. Beide gebruiken echter vier-in-één pixelverwerking, dus verwacht respectievelijk 12 MP- en 16 MP-opnamen uit de camera.

De andere cameras zijn een groothoeklens van 118 graden en een 2 MP macro (close-up) en 2 MP dieptesensor. De groothoeklens kan van pas komen, maar zoals we hebben gezien bij recente budgettelefoons, zijn die 2-megapixel add-ons er gewoon om de cijfers te verhogen ("quad" klinkt beter dan "dual", hè?).

Moto G10: Qualcomm Snapdragon 460, 4 GB RAM

Moto G30: Qualcomm SD662, 4/6 GB RAM RAM

Beide: 128 GB opslag, microSD-kaartuitbreiding

Beide: batterijcapaciteit van 5000 mAh

G10: 10W opladen

G30: 20W opladen

Beide: NFC

Wat betreft de kernspecificaties, een deel van de reden dat de G30 de betere vernieuwingsfrequentie heeft, is te danken aan de hardware: een Qualcomm Snapdragon 662-processor (met 4 GB RAM, er is ook een optie van 6 GB). De G10 is een lagere SD460 met 4 GB RAM. Op dit niveau zouden we elke keer voor de G30 kiezen om een beter spelpotentieel mogelijk te maken.

Wat de voorkant van de batterij betreft, hebben beide handsets dezelfde 5.000 mAh-cel binnenin - die echt vrij groot is en dingen zou moeten laten meesleuren voor fatsoenlijke innings. De G30 gaat waarschijnlijk iets minder lang mee, op basis van zijn specificaties, maar hij laadt ook snel op, dat is twee keer zo snel als de G10 om te helpen bij snelle herladingen.

Moto G10: € 149,99 / Moto G30: € 179,99

Beschikbaar: verwacht in februari 2021

Motorola is er erg goed in geweest om zijn G-familie in het instapgedeelte van de markt te plaatsen als een belangrijke speler. De G10 en G30 volgen dit voorbeeld, met een betaalbare prijs (we verwachten £ 130 en £ 150 in het VK, op basis van de officiële Euro-prijs hierboven).

Dus welke te kiezen? De G30 is naar onze mening zijn extra pond meer dan waard, aangezien de processor en de iets vloeiendere beelden zouden moeten zorgen voor een completer pakket van dag tot dag. Maar als u alleen maar wilt bellen en niet veel anders, dan zal de G10 alle belangrijke punten aanvinken die u nodig heeft.

Geschreven door Mike Lowe.