Motorola photo-rola: Moto G10, G30 en E7 Power geeft lekken weer

(Pocket-lint) - Een drietal Motorola- handsets komt naar verluidt onze kant uit, met een enorm beeldlek dat de drie in al hun glorie laat zien.

Enkele specificaties voor de Moto G10, Moto G30 en Moto E7 Power zijn ook onthuld, dankzij TechnikNews en Adam Conway van XDA Developers.

De Moto G10 zou worden geleverd met een Qualcomm Snapdragon 480-processor en 4 GB RAM. Het heeft de codenaam "Capri" en, zoals je kunt zien op de afbeeldingen, heeft een quad camera aan de achterkant.

Dit zou bestaan uit een 48 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel ultrabrede en twee 2 megapixel cameras voor respectievelijk macro en diepte.

Het heeft een 6,5-inch 60Hz-scherm, 128 GB opslagruimte en een batterij van 5000 mAh. Er wordt gezegd dat de prijs € 149 is voor zowel iriserende parelmoer als aurora grijze kleurvarianten.

De Moto G30, met de codenaam "Capri Plus", zou een Snapdragon 662-processor hebben die de show draait, met 4 GB of 6 GB RAM. Het zal een drievoudige camera aan de achterkant bevatten: 64 megapixel hoofdcamera, plus twee 2 megapixelcameras voor macro en diepte.

Het zal ook een 6,5-inch scherm hebben, hoewel de verversingssnelheid omhoog gaat naar 90 Hz. Je krijgt 128 GB opslagruimte en een batterij van 5000 mAh.

De prijzen beginnen naar verluidt bij € 179.

Ten slotte wordt gezegd dat de Moto E7 Power de Mediatek Helio P22-processor en 2 GB of 4 GB RAM heeft.

Het belangrijkste verkoopargument is de 5.000 mAh-batterij in zon budgetapparaat. Als zodanig wordt verwacht dat de camera alleen dubbel zal zijn (13 megapixel en 2 megapixel), terwijl de opslag waarschijnlijk 64 GB zal zijn.

Hopelijk ontdekken we binnenkort meer.

Geschreven door Rik Henderson.