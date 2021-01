Motorola pronkt met op Qi gebaseerde luchtlaadoplossing

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Je wacht het hele jaar op een luchtlaadsysteem, en dan komen er twee tegelijk aan. Naast Xiaomi die de Mi Air Charge laat zien , heeft Motorola zijn eigen video op Weibo geplaatst waarin hij pronkt met draadloos wisselen op lange afstand.

Over deze vorm van "luchtladen" wordt al een aantal jaren gesproken, waarbij effectief een energiestraal wordt gebruikt om apparaten op te laden. Het vermijdt de taak om een telefoon in een perfecte positie te moeten plaatsen om hem op te laden, in plaats daarvan kunnen apparaten binnen een bepaald gebied worden opgeladen.

Stel je voor dat je bijvoorbeeld gewoon je telefoon zou kunnen neerleggen of in de keuken zou kunnen kijken en ze zouden worden opgeladen. Dat is het langetermijndoel van deze systemen, of nog beter, het passief opladen van apparaten wanneer dat nodig is, in plaats van een apparaat te moeten stoppen en opzettelijk op te laden omdat het bijna leeg is.

De Motorola-demo is op Weibo geplaatst en is geen gepolijste showcase zoals we die hebben gekregen van Xiaomi. Het apparaat dat het opladen doet, lijkt Motorola One Hyper te heten - hoewel dat geen verkoopbare naam zal zijn, omdat er een 2020-telefoon onder die naam werd gelanceerd .

De Moto-demo laat zien dat twee Motorola Edge-apparaten worden opgeladen (hoewel we denken dat het eigenlijk de Edge + is ), één op 100 cm en één op 80 cm. Het lijkt erop dat het bestaande Qi draadloze oplaadsysteem in deze apparaten wordt gebruikt, wat aantrekkelijk zou zijn, omdat je dan gewoon dit type oplader zou kunnen kopen en een reeks apparaten hiervan kunt profiteren.

Tijdens de demo wordt een hand voor de oplader geplaatst en stopt het draadloos opladen, wat misschien meer vragen oproept dan beantwoordt, maar het vertelt ons wel dat je redelijk dichtbij en zichtlijn moet zijn - we stellen ons voor dat het een vrij lage stroomoplossing.

Nu zowel Xiaomi als Motorola vergelijkbare technologieën laten zien, voelt het alsof we dit type oplaadapparaat vrij snel commercieel kunnen lanceren. Hoe klanten precies zullen reageren, valt nog te bezien - de grootste vragen zullen waarschijnlijk betrekking hebben op veiligheid en welke impact dit heeft op de rest van de omgeving waarin het wordt geplaatst.

Geschreven door Chris Hall.