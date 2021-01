Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het was half januari toen de geruchten dat de Motorola Edge S aan het einde van de maand zou verschijnen. En het lijkt erop dat het is gebeurd, na een lanceringsevenement van 26 januari - maar alleen in China, waar het lijkt alsof deze S-editie van de telefoon exclusief voorbestemd is.

Het is ook een ongebruikelijke zet, aangezien Motorola, eigendom van Lenovo, geen telefoons uitbrengt in China. Het hoefde niet echt, want daar is Lenovo voor (die, omgekeerd, niet echt apparaten buiten China lanceert). De Edge S verandert dat allemaal.

Dus hoe zit het met de telefoon? Zoals verwacht is het verpakt in de Qualcomm Snapdragon 870-processor , compleet met 5G-connectiviteit, om het 6,7-inch LCD-scherm comfortabel te laten meeslepen met zijn vernieuwingsfrequentie van 90 Hz.

U zult echter opmerken dat dit Edge-apparaat geen edge heeft. Dat is inderdaad het meest merkwaardig. Het punt van de Edge-serie, zoals we het begrepen, was om een gebogen schermrand te leveren - zoals te zien in de Moto Edge en Edge + - om het scherm bijna weg te laten smelten van de rand. Maar dat is niet het geval met de Edge S.

En met gepraat over het uitbrengen van een apparaat uit de G-serie met een Snapdragon 800-processor door Motorola , zou de Edge S een opmaat kunnen zijn voor een bredere wereldwijde lancering onder een andere gedaante?

Hoe dan ook, terug naar de Edge S: hij is ook verpakt in een camera-opstelling met twee gaten aan de voorkant, terwijl de achterkant een quad-opstelling biedt met 64 megapixel hoofd-, 16 MP groothoek-, 2 MP dieptesensor en een Time- of-Flight-sensor (we zouden zeggen dat dit drie cameras zijn, aangezien de diepte- en ToF-sensor hetzelfde werk doen).

De Motorola Edge S wordt naar verwachting begin februari verwacht, maar zoals hierboven vermeld alleen in China. Het begint een nieuw tijdperk voor het merk in het Oosten, maar verder verdunt het merk Edge in onze ogen gewoon voor de rest van de wereld.

Geschreven door Mike Lowe.