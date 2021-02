Moto G10 en G30 lanceren als nieuw gezicht van betaalbare G-serie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Motorola heeft nieuwe instapmodellen aangekondigd als de nieuwe gezichten van zijn betaalbare G-serie: de Moto G10 en Moto G30.

De G10 is in feite de update van 2021 over de G9, waarmee een einde wordt gemaakt aan de eencijferige naamgevingsconventie. Nu is het "groter aantal is gelijk aan grotere functieset", met de G10 en G30 als het eerste duo aangekondigd - we verwachten dat anderen zullen volgen, aangezien er geruchten over een G40 gaan .

Kijken naar de G10 en G30 is een echo van elkaar, met dezelfde algemene voetafdruk en hetzelfde ontwerpethos. Beide zijn voorzien van een 6,5-inch Max Vision-lcd-scherm, een achtercamera met vier cameras en een grote batterijcapaciteit van 5000 mAh.

Het is in de fijnere details van de specificatie waar de G10 en G30 hun belangrijkste verschillen laten zien. Hier is een samenvatting:

Amazon US Prime Day-deals 2021: hier brengen we je alle grote Prime Day-deals van Amazon US Door Maggie Tillman · 16 februari 2021

Cameras: G30 heeft een 64 megapixel hoofdsensor, vergeleken met de G10s 48 MP

Processor: G30 heeft de Qualcomm Snapdragon 662, G10 is SD460

Scherm: hetzelfde paneel voor beide, maar de G30 biedt een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz

squirrel_widget_4167552

De twee apparaten zien er ook iets anders uit gezien hun afwerkingsopties. De G10 wordt geleverd in de opties Aurora Grey en Iridescent Pearl, terwijl de G30 de keuze heeft uit Phantom Black of Pastel Sky (wat op zijn best dubbelzinnig klinkt - maar er wordt ons verteld dat we licht met kleurverschuiving moeten verwachten) buitenkanten vangen).

De Moto G10 komt in februari aan en kost € 149,99, terwijl de Moto G30 iets meer kost, namelijk € 179,99. Het draait allemaal om betaalbaarheid.

squirrel_widget_4167528

Geschreven door Mike Lowe.