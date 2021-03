Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hier is het dan, het vlaggenschip van de Motorola G-serie met Qualcomm Snapdrgon 800-hardware: de Moto G100 (ook, vreemd genoeg, de Edge S genoemd in China - waar hij lang geleden werd gelanceerd ).

Aan het einde van 2020 vertelde Motorola ons dat er een vlaggenschip uit de G-serie zou komen. Wat een beetje verwarrend klonk, aangezien de G-serie altijd tot de meer betaalbare apparaten behoorde.

Maar het is waar, want de Moto G100 is een opschudding voor de serie. Het is een van de eerste releases in een nieuwe naamgevingsconventie - er zijn ook de G10 en G30 ; hoe hoger het nummer, hoe hoger de specificatie - en de eerste met een mobiele desktopoptie, Ready For genaamd.

Moto G100: alles wat u moet weten over de vlaggenschiptelefoon uit de G-serie

Samenvattend heeft de G100 een 6,7-inch scherm met een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz, vier cameras aan de achterkant, dubbele geperforeerde cameras aan de voorkant en twee ongebruikelijk genoemde afwerkingen: Iridescent Sky en Iridescent Beryl.

Oh, en er is ook een koptelefoonpoort van 3,5 mm en een microSD-kaartsleuf om de opslag uit te breiden. Dat hoef je niet weg te doen, alleen omdat het een vlaggenschipconcurrent is.

Er is nog geen officiële prijsstelling, regionale release of beschikbaarheidsdatum - alleen dat Motorola ernaar streeft om ongeveer "de helft van de prijs" te zijn van een topconcurrent.

De beste glimp die je van dit apparaat krijgt, is de Moto Edge S, alleen voor China, wat precies hetzelfde G100-hardware-arrangement is. Hoe zit het met dat als een manier om een nieuwe naamgevingsconventie te introduceren en tegelijkertijd verwarring toe te voegen, hè?

Geschreven door Mike Lowe.