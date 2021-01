Motorola Moto Edge S met Snapdragon 870 verschijnt op 26 januari

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In navolging van de aankondiging van Qualcomm van de Snapdragon 870-chip die onder het vlaggenschip Snapdragon 888 zal zitten, heeft Motorola een aankomende telefoon onthuld die de processor zal gebruiken.

Het bedrijf dat eigendom is van Lenovo plaagde de Motorola Moto Edge S op zijn officiële Weibo-account in China . Hoewel er geen andere specificaties en details over het apparaat zijn onthuld, tonen de teaserposters de Snapdragon 870-chip en een datum van 26 januari 2021.

Qualcomm noemde Motorola, OnePlus, Oppo en Xiaomi als partners die zich ertoe hebben verbonden de Snapdragon 870 in aankomende apparaten in 2021 te gebruiken, dus de vervolgaankondiging van Motorola is misschien niet verrassend.

Eerdere geruchten rond de Moto Edge S beweren dat het apparaat wordt geleverd met een 6,7-inch scherm met een Full HD + -resolutie en een verversingssnelheid van 105 Hz. De verversingssnelheid zou anders zijn dan wat we van andere fabrikanten hebben gezien, waarbij de meeste 90Hz of 120Hz bieden wanneer ze afwijken van de standaard 60Hz. Er is ook sprake van de Edge S met een 64 megapixel camera.

De Snapdragon 870 is een iets snellere versie van de Snapdragon 865 Plus die halverwege 2020 werd geïntroduceerd. Het is een 7nm-procesgebaseerd, 5G-compatibel platform met Kryo 585 CPU-cores geklokt tot 3,2 Ghz, dus de prestaties zouden redelijk goed moeten zijn.

Je kunt meer lezen over de Qualcomm Snapdragon 870 in ons aparte verhaal , maar het lijkt erop dat we niet lang hoeven te wachten voordat het eerste apparaat met sport in de schappen ligt. We houden je op de hoogte wanneer de Moto Edge S volledig wordt onthuld.

Geschreven door Britta O'Boyle.