(Pocket-lint) - Het was begin december 2020 dat Motorola bevestigde dat een vlaggenschip met de Snapdragon 800-serie van Qualcomm in 2021 zou aankomen .

Nu is er meer informatie, met GSMArena die rapporteert over de algemeen directeur van Motorolas mobiele telefoonbedrijf in China, Chen Jin, die plaagt op sociale mediasite Weibo . Zijn uitspraak, grofweg vertaald, begint met: "De nieuwe serie komt eraan, het nieuwe vlaggenschip komt eraan en de Snapdragon 8XX is stabiel."

We weten ook dat de naam van dit vlaggenschip - volgens de codenamen Capri en Nio - wordt bevestigd als de Edge S, zoals te zien is bovenaan de Weibo-post. De onderstaande afbeelding toont ook een glimp van het beroemde batwing Moto-logo.

De Weibo-output van Jin specificeert echter niet veel meer. De exacte chipset is niet gedefinieerd - is het SD888 of iets anders? - met geruchten dat het in plaats daarvan oudere SD865-hardware zou kunnen gebruiken.

Anders is het nieuws vrij mager over wat u van dit vlaggenschip uit 2021 kunt verwachten. Tekenen wijzen op een 6,7-inch scherm met Full HD-resolutie en een verversingssnelheid van 105 Hz (ja, ongebruikelijk, we weten het), maar dat is op dit moment jouw lot.

We zijn er zeker van dat Motorola een grote deal zal maken over het nieuwe vlaggenschip zodra het klaar is. Met het Mobile World Congress in Shanghai om de hoek - van 23 tot 25 februari 2021 - wordt dat misschien wel het startpunt.

Geschreven door Mike Lowe.