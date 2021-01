Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vooruitlopend op CES 2021 kondigt Motorola een nieuw betaalbaar 5G-apparaat aan: de Motorola One 5G Ace, vanaf $ 399. Het merk van Lenovo werkt ook zijn Moto G Power- , Moto G Play- en Moto G Stylus- smartphones bij.

De Motorola One 5G Ace volgt de Motorola One 5G , die niet alleen een goede telefoon is, omdat hij 5G toekomstbestendig maakt. Het is gewoon een goede telefoon van $ 399 voor alles wat het te bieden heeft , inclusief een soepele software-ervaring en een redelijke prijs. Het ziet er een beetje plakkerig uit, maar verder is er weinig ruimte dat deze Moto kan raken. Tot nu. Motorolas One 5G Ace-pre-orders worden op 8 januari gelanceerd.

De One 5G Ace wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 750G 5G-processor en heeft 4GB tot 6GB RAM met 64GB of 128GB opslag (plus, het heeft de mogelijkheid om uit te breiden tot 1TB met microSD-kaartuitbreiding). Andere kenmerken zijn een 6,7-inch display en een batterij van 5000 mAh. De One 5G Ace heeft een plastic frame en zal bij de lancering verkrijgbaar zijn in de kleuren Volcanic Grey en Frosted Silver.

Qua lenzen biedt het een systeem met drie cameras aan de achterkant, dat bestaat uit een 48 megapixel hoofd-, een 8 megapixel ultragroothoek en een 2 megapixel Macro Vision. De camera aan de voorkant is een Quad Pixel-sensor van 16 megapixels.

Over het algemeen is de Motorola One 5G Ace een mid-tier-apparaat dat rechtstreeks zou moeten concurreren met de betaalbare Pixel 4A 5G-handset van Google.

Verderop met de vernieuwing van de Moto G-serie, heeft de tweede iteratie van de Moto G Stylus een bijgewerkt ontwerp en een nieuwe stylus. Het is een 4G-apparaat dat draait op het Qualcomm Snapdragon 678-platform. Het biedt 4 GB RAM en 128 GB opslag (tot 512 GB met microSD).

Andere functies zijn onder meer een 6,8-inch display, een batterij van 4000 mAh en hetzelfde systeem met drie cameras en selfieshooter als op de One 5G Ace.

De volgende is een bijgewerkte Moto G Power, een budgetapparaat met een grote batterij en een startprijs van $ 199. Het wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 662-processor en 3 GB of 4 GB RAM. Het heeft een 6,6-inch display, maar liefst 5000 mAh-batterij en wederom drievoudige cameras aan de achterzijde (48 megapixel hoofdcamera, 2 megapixel macro en 2 megapixeldiepte). De camera aan de voorkant zakt echter terug naar 8 megapixels.

U kunt de Moto G Power krijgen met 32 GB of 64 GB opslagruimte, met ondersteuning voor microSD-kaarten tot 512 GB. Het begint bij $ 249,99 .

Ten slotte onthulde Motorola de Moto G Play van $ 169 met een 6,5-inch scherm, een 13-megapixelsysteem met dubbele camera, een Qualcomm Snapdragon 460-processor, 3 GB RAM en 32 GB opslag (tot 512 GB met microSD) en een batterij van 5000 mAh.

Alle drie de Moto G-telefoons worden op 14 januari in de VS gelanceerd. De One 5G Ace wordt dezelfde dag gelanceerd bij Best Buy, Amazon en elders.

De beschikbaarheid van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zou in de komende maanden moeten volgen.

In termen van de software die in alle handsets draait, is het Android 10. Maar er komt een update voor Android 11, zei Motorola.

Geschreven door Maggie Tillman.