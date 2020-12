Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Moto G Stylus uit 2021 is gelekt, dankzij een Amazon-lijst met specificaties en afbeeldingen, zoals opgemerkt door Phone Arena . Verwacht wordt dat het een betaalbare middenklasse zal zijn met functies die ook in de Moto G9 Plus van dit jaar voorkomen.

De nieuwe Moto G Stylus heeft bijvoorbeeld een 6,8-inch FHD + -scherm, dat groter is dan het 6,4-inch scherm van zijn voorganger. De nu verwijderde Amazon-pagina vermeldde het apparaat ook op $ 341. Dat is relatief goedkoop, maar het is merkwaardig duurder dan de originele G Stylus, die een lanceringsprijs van $ 299 had. Het is mogelijk dat deze vroege aanbieding geen nauwkeurige prijsgegevens had.

Het is daarom onduidelijk of al het andere over de Amazon-pagina legitiem is, maar als dat zo is, lijkt het erop dat Motorola een 48-megapixel hoofdcamera aan de achterzijde op de G Stylus zal opnemen, evenals een array met vier cameras zoals die op de Moto G9 Plus. Het zal naar verluidt een 8 megapixel ultrabrede, 2 megapixel macro camera en 2 megapixel camera met diepte-detectie bevatten.

De uitgelekte lijst vermeldt andere details van de G Stylus, zoals Android 10, een batterij van 4000 mAh en de kleuren "aurora white" en "aurora black". Het wordt ook geleverd met een stylus. Motorola heeft deze telefoon niet onthuld of bevestigd. een van de geruchten over specificaties, maar gezien de betekenis van dit laatste lek, vermoeden we dat het bedrijf alles binnenkort zal onthullen, of dat hopen we tenminste.

Geschreven door Maggie Tillman.