Is dit het nieuwe vlaggenschip van Motorola Moto? G10 nio onthuld

(Pocket-lint) - Een nieuw vlaggenschip Moto G-apparaat is gelekt, hoewel het geen verbluffende afwijking is van wat eerder is gebeurd - de voorste opname lijkt veel op de al aangekondigde Motorola One 5G . Volgens de leaker - Evan Blass - heet het de G10 nio. Het nio-gedeelte wordt voorgesteld als een codenaam in plaats van iets dat zeker het eindproduct zal bereiken.

We kwamen er vorige week achter dat Moto van plan was om een vlaggenschip-apparaat in de Moto G-serie te introduceren dankzij een aankondiging op de Snapdragon Summit van Qualcomm. Moto zei dat het een van de eersten zou zijn die het nieuwe Qualcomm Snapdragon 888-platform adopteren , dat schaamteloos vlaggenschiphardware voor telefoons is.

Er zijn tegenstrijdige signalen of de nieuwe telefoon die hardware zou gebruiken of, zoals waarschijnlijker, in plaats daarvan de gevestigde Qualcomm Snapdragon 865-hardware zou gebruiken. Moto zei alleen dat het "800-serie-ervaringen" naar de Moto G zou brengen, in plaats van 888 bij naam te noemen.

Hoe dan ook, het is een interessante zet, aangezien de naam Moto G een geweldige smartphone voor een lage prijs is gaan betekenen.

In een video die tijdens het Qualcomm-evenement werd getoond, werd ook een Samsung DeX-achtige ervaring getoond - wat betekent dat je het nieuwe apparaat mogelijk via een speciaal dock op een beeldscherm, toetsenbord en monitor kunt aansluiten.

Geschreven door Dan Grabham.