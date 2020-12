Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Moto G-serie staat bekend als een betaalbare lijn telefoons. Maar dat gaat in 2021 veranderen - met de introductie van een vlaggenschip Moto G-handset.

Het nieuws werd bevestigd door Motorolas president, Sergio Buniac, in een toespraak als onderdeel van Qualcomms Tech Summit 2020 - waar de chipmaker zijn Snapdragon 888-platform onthulde .

Buniac zei: "2021 zal de tiende generatie van Moto G markeren - en niets zou ons trotser maken dan ervaringen uit de [Qualcomm Snapdragon] 800-serie naar deze familie te brengen. Onze missie is om slimmere technologie voor iedereen te leveren. We kunnen niet wachten om te laten zien. jij meer."

Het is een interessante wending omdat in de eerste plaats Snapdragon 800 wordt gepitcht als de crème de la crème van de smartphonewereld, ten tweede dat Moto G momenteel niet op deze markt mikt. Ja, Motorola bracht in 2020 een Moto G 5G Plus uit, waarmee de status enigszins werd verhoogd, gevolgd door een Moto G Pro - maar geen van beide waren echte vlaggenschipapparaten.

Het bedrijf gebruikte 2020 ook als het lanceerplatform voor de Motorola Edge en introduceerde zichzelf voor het eerst in jaren opnieuw in de vlaggenschipruimte - zij het, ironisch genoeg, niet op hoogwaardige Qualcomm-hardware ( die alleen was gereserveerd voor de Edge + ).

Dus het is allemaal verandering voor de Moto G-serie in 2021. Welke toekomst betekent dit voor de niet zo goed ontvangen Edge? Zullen we zien dat de Moto E-reeks een breder scala aan apparaten met lagere specificaties binnenhaalt, zodat de G-serie zichzelf kan vestigen als de meest vlaggenschipspeler?

Het enige dat nu duidelijk is, is dat een Moto G met een top-end Qualcomm Snapdragon 800-platform wordt bevestigd voor 2021. We zullen gewoon geduldig moeten wachten, zoals Buniac het uitdrukte, om meer te zien.

Geschreven door Mike Lowe.