(Pocket-lint) - Motorola kondigde een paar maanden geleden de Moto G9 Play aan , en nu is er een vervolgapparaat opgedoken.

Steve Hemmerstoffer, ook bekend als @OnLeaks of de mede-oprichter van SlashLeak, heeft een blogpost gepubliceerd om de belangrijkste specificaties van het aankomende apparaat te onthullen en zelfs weer te geven. Hij heeft een uitstekende staat van dienst als het gaat om lekkende apparaten. Het is dus mogelijk dat veel van wat hij heeft gezegd waar is, inclusief dat de telefoon een kleinere batterij heeft, een nieuwe selfiecamera met perforator en een aan de zijkant gemonteerde vingerafdrukscanner.

Het toestel, dat modelnummer XT-2117 heeft, is waarschijnlijk de Moto G10 Play. Net als bij de G9 Play, wordt aan de achterkant gedacht dat het een hoofdbehuizing met drie cameras heeft nabij de bovenkant van het apparaat, en aan de voorkant is er een 6,5-inch scherm met een perforator in de linkerhoek en een robuust onderste kin. Ja, voor het geval je het vergeten bent, Motos G Play is een serie budgetapparaten. Toch zijn er hier naast de cameras aan de achterzijde enkele moderne functies te vinden.

In plaats van een vingerafdruklezer aan de achterkant van de telefoon, is deze bijvoorbeeld aan de zijkant gemonteerd. Het behoudt ook de 3,5 mm-aansluiting. En hoewel het de 5.000 mAh-cel heeft gedumpt, heeft de G10 Play nog steeds een stevige 4.850 mAh-batterij. Volgens Hemmerstoffer moet het apparaat binnen enkele weken worden aangekondigd.

Wat vind je van die paarse kleur? Een beetje doet ons denken aan de Yahoo-telefoon.

Geschreven door Maggie Tillman.