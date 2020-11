Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als er één ding is dat Motorolas G Power-serie altijd waarmaakt, is het - je raadt het al - batterijvermogen. En in de Moto G9 Power is er echt geen sprake meer van.

De G9 Power heeft maar liefst 6.000 mAh-batterij onder het oppervlak, wat een enorme capaciteit is - de grootste die het bedrijf ooit in een telefoonproduct heeft gestopt.

Zijn voorganger, de G8 Power - waarvan we dachten dat het een geweldige telefoon was vanwege zijn lage prijs - verpakt in een 5.000 mAh-batterij, die nog steeds enorm is. Dus hoe heeft Motorola die capaciteit met nog eens 20 procent vergroot?

De G9 Power is niet echt dikker dan zijn voorganger - beide meten 9,6 mm, wat niet dun is , maar perfect beheersbaar en redelijk standaard in de wereld van telefoons - maar het heeft een groter scherm en dus een groter oppervlak.

Het 6,8-inch MaxVision-paneel, met een HD + -resolutie, laat de voortdurende trend zien van het vergroten van de schermgrootte en het verkleinen van de bezel. Jammer dat de resolutie nogal laag is - meer merkbaar in een groter paneel - maar voor deze vraagprijs zal het moeilijk zijn om te klagen.

Vooral omdat de G9 Power ook verpakt is in een Qualcomm Snapdragon 662-processor en 4 GB RAM, samen met een drievoudige camera-instelling - waarvan de belangrijkste een 64 MP-eenheid is; de macro- en dieptesensoren die we veel minder handig zouden verwachten - en standaard 128GB opslag. Er is zelfs snelladen van 20 W.

Dat alles kost slechts £ 179 / € 199, waardoor het zelfs goedkoper is dan zijn voorganger. De Moto G9 Power is, zoals altijd, een koopje. Of u aan boord zult zijn met de kleuropties Metallic Sage en Electric Violet, is echter een geheel andere vraag ...

Geschreven door Mike Lowe.