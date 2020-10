Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens Prime Day 2020 kunnen US Prime-leden enorme besparingen vinden op alles, van nieuwe tvs tot robotstofzuigers, inclusief zelfs een selectie smartphones van Motorola.

Vier Motorola-telefoons zijn zelfs verdisconteerd met maximaal $ 200 per stuk.

Dat staat gelijk aan een behoorlijke besparing als je er rekening mee houdt dat Motorolas telefoons meestal al goedkoper zijn dan de concurrentie. Degenen die te koop zijn, zijn onder meer drie handsets op instapniveau: de Moto G Stylus , Moto G Power en Moto G Fast .

Maar de grootste besparingen komen met het duurdere apparaat, de Motorola Edge , waarvan $ 200 wordt verlaagd ten opzichte van de normale prijs van $ 699,99. De Edge is klaar om te werken met 5G en biedt 256 GB opslagruimte, een 64 megapixel camera en een 90 Hz 6,7-inch OLED-scherm.

Maar de andere drie telefoons zien allemaal aanzienlijke prijsdalingen, ook procentueel gezien. De Moto G Stylus is gedaald tot $ 239,99 (een prijsdaling van $ 60), de Moto G Power is gedaald tot $ 199,99 ($ 50 prijsdaling) en de Moto G Fast is $ 145,99 ($ 55 korting) .

Alle vier de modellen zijn ontgrendeld en werken met de grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen.

Raadpleeg onze gids voor beste telefoons hier om te zien hoe de telefoons van Motorola zich verhouden tot meer geavanceerde smartphones die nu verkrijgbaar zijn.

Prime Day is de jaarlijkse verkoop van Amazon, exclusief voor Prime-leden die zich abonneren op Amazon Prime . Dit jaar krijgen Prime-leden in de VS, het VK en verschillende andere landen over de hele wereld van 13 oktober tot 14 oktober toegang tot duizenden kortingen op Amazon. Pocket-lint belicht de beste deals voor Amerikaanse en Britse Prime-leden in de volgende ronden:

We hebben ook een gids op Amazon shopping tips, trucs en hacks hier .

Geschreven door Maggie Tillman.