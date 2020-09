Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Moto E-serie is al lang Motorolas instapmodel telefoonserie en biedt Googles Android-goedheid met een beperkt budget. Dat gaat door met de Moto E7 Plus - die voor £ 129 / € 149 zal worden verkocht - maar de handset heeft een indrukwekkende 48-megapixel hoofdcamera.

Het was nog maar een paar jaar geleden dat een dergelijke camera-eenheid de topspecificatie was die je in een telefoon zou kunnen vinden. En het is al doorgesijpeld naar dit budgettaire einde van de markt.

Motorola heeft ongetwijfeld veel componenten - dezelfde camera heeft zijn weg gevonden naar de tweede generatie Razr- klaptelefoon (die meer dan 10 keer de prijs is) - omdat het een camera is die in veel van zijn apparaten is verschenen.

Afgezien van de lage prijs, zijn andere redenen waarom de E7 Plus in de smaak zal vallen, de grote batterij - het is 5.000 mAh - die, in combinatie met de Qualcomm Snapdragon 460-processor, absoluut lang meegaat. Die processor is echter low-end, dus verwacht geen perfecte prestaties als je van gamen en dergelijke houdt - dit is veel meer een telefoon voor de functionele dagelijkse taken.

De Plus in de naam verwijst naar het grote schermformaat. Het is een 6,5-inch paneel met een HD + -resolutie - dat is 720 x 1600 pixels - zo grootschalig, maar niet zo verfijnd in termen van scherpte als geavanceerde handsets.

Als je op zoek bent naar een groot scherm voor een klein budget, kan de Moto E7 Plus heel logisch zijn. Het zal alleen rechtstreeks verkrijgbaar zijn via Motorola- en Lenovo-websites, geprijsd op £ 129 / € 149, en verkrijgbaar in Twilight Orange (afgebeeld) of Misty Blue.

Geschreven door Mike Lowe.