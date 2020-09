Motorola pronkt met stevige nieuwe Moto G9 Plus

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Motorola heeft misschien onlangs de eerste twee delen van zijn Moto G9-line-up aangekondigd, de Moto G9 en G9 Play, maar het bleef achter de grote broer van de telefoons, de Moto G9 Plus.

Dat werd eerder deze week ondermijnd door een groot lek uit Orange Slovakia, dat ons details gaf over wat leek op de volledige specificatielijst van de telefoon, en Motorola volgde dit redelijkerwijs door het bestaan van de telefoon en de specificaties zelf te bevestigen.

De G9 Plus is, zoals het klinkt, de grootste van de G9-serie met een 6,8-inch scherm ten opzichte van de 6,5 van de andere twee telefoons en heeft een resolutie van 1080p op dat scherm.

Het heeft een opstelling met vier cameras, zoals het erg in de mode is, met een 64 MP hoofdlens, ultrabrede shooter, macrolens en dieptesensor - dat is ook heel erg de opstelling waar budgettelefoons momenteel de voorkeur aan geven, als ze gaan voor een systeem met vier cameras. De selfiecamera is een 16 MP-shooter.

Het wordt aangedreven door een Snapdragon 730G, wat een beetje een boost is ten opzichte van de standaard G9 en G9 Play, en het biedt 4G-connectiviteit, dus er is hier geen budgetvriendelijke 5G, maar een 5000 mAh-batterij zou voor veel sap moeten zorgen, waardoor de G9 Voorzie nog een Moto-telefoon van stroom voor degenen die een lange batterijduur willen.

De telefoon is aangekondigd en uitgebracht in Brazilië op de standen, tegen een prijs die zich vertaalt naar ongeveer £ 330 - wat ons doet vermoeden dat hij op andere markten misschien minder kost, aangezien het Slowaakse lek dichter bij ongeveer £ 230 in Europa kwam, die eenvoudiger de prijs van de oudere Moto G8 Plus nabootst.

Beschikbaarheid en prijzen in andere regios zijn nog niet bevestigd, maar hopelijk horen we binnenkort meer over dat front.

Geschreven door Max Freeman-Mills.