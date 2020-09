Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De meest opwindende opvouwbare telefoon van 2019 is terug voor 2020 in 5G-vorm: zeg hallo tegen de Motorola Razr 5G (of gewoon Motorola Razr zoals hij in de VS zal worden genoemd - geen 5G-badge ter ere van de naam). Maar wat is er anders aan de nieuwe handset?

Motorola Razr 5G (2020) review: vijf dagen leven met de klaptelefoon

Razr (2020): uitgevouwen: 72,6 x 169,2 x 7,9 mm / gevouwen: 72,6 x 91,7 x 16 mm / 192 g

Razr (2019): uitgevouwen: 72 x 172 x 6,9 mm / gevouwen: 94 x 72 x 14 mm / 205 g

Razr (2020): gepolijst grafiet, vloeibaar kwik, blosgoud

Razr (2019): Noir Black, Blush Gold

Razr (2020): vingerafdrukscanner aan de achterkant, taps toelopende kin

Razr (2020): vingerafdrukscanner naar voren in kin

Beide apparaten: waterafstotend (geen IP-classificatie)

Op het eerste gezicht lijkt de nieuwe Razr veel op de oude. Maar er zijn hier knepen en plooien die het uit elkaar zien staan. In de eerste plaats is het de verplaatsing van de vingerafdrukscanner van de voorkant van het originele 2019-apparaat naar de achterkant van het nieuwe apparaat; deze plaatsing betekent dat de 2020 Razr een meer taps toelopende kin aan de voorkant heeft.

Er zijn ook meer veranderingen op komst. Het zero gap-scharnier, zoals het wordt genoemd, is meer verborgen op de 2020-handset, zodat de versnellingen niet zichtbaar zijn. Het mechanisme is echter grotendeels hetzelfde, met een drempel van 200.000 vouwtests die door Motorolas laboratoria worden overschreden om veerkracht in de loop van de tijd te garanderen.

Hoewel het er niet zo uitziet of voelt, is de nieuwere 5G-handset ook iets groter dan het origineel. Dat paar millimeter opgevouwen klinkt misschien niet als veel, maar een vormfactor van 16 mm in de zak is over het algemeen redelijk substantieel. Het is de helft van dat wanneer het wordt uitgevouwen.

Ten slotte zijn er de afwerkingen. Welke kleuroptie je het meest lokt, het is de verschuiving in materialen die het meest opvalt. De 5G Razr wordt geleverd met een glazen achterkant, vergeleken met de gestructureerde achterkant van het origineel. Het laat het nieuwere apparaat er helemaal completer uitzien.

Beide apparaten: Quick View-display 2,7-inch GOLED (glazen OLED), resolutie 800 x 600, beeldverhouding 4: 3

Beide apparaten: 6,2-inch POLED (plastic OLED), resolutie 2142 x 876, beeldverhouding 21: 9

Ondanks deze kneepjes en plooien in het ontwerp, hebben zowel de originele Razr als het nieuwe 5G-model dezelfde twee schermen. Dus daar verandert er helemaal niets.

Razr (2020): 48 megapixel (Samsung GM1), f / 1.7 diafragma, optische stabilisatie (OIS), laser autofocus (TOF)

Razr (2019): resolutie van 16 MP, diafragma van f / 1.7, laser-autofocus (TOF)

Razr (2020): 20 MP interne camera

Razr (2019): 5 MP interne camera

Het is visueel duidelijk dat de Razr 5G wordt geleverd met een andere camera-instelling. Het is ook zeer welkom, aangezien de originele Razr verrassend genoeg ontbrak op dit gebied voor zon duur apparaat.

Dat gezegd hebbende, zal de 48-megapixelcamera in de tweede generatie Razr standaard 12 MP-beelden produceren, omdat deze vier-in-één Quad Pixel-technologie gebruikt om te oversamplen en de kwaliteit maximaal te houden. Als we in het verleden andere Motorola-telefoons met deze sensor hebben gezien, weten we dat het goed werk levert.

De interne camera was 5 MP op het origineel, die nu vier keer de resolutie krijgt, bij 20 MP, in de 5G Razr. Hoewel je deze camera niet veel hoeft te gebruiken - omdat de omklapbare aard van de Razr betekent dat de hoofdcamera sowieso voor selfies kan worden gebruikt. Het is echt het handigst voor gezichtsontgrendeling.

Razr (2020): batterijcapaciteit van 2800 mAh, snel opladen van 15 W TurboPower

Razr (2019): batterijcapaciteit van 2500 mAh, snel opladen van 15 W TurboPower

Razr (2020): Qualcomm Snapdragon 765, 8GB RAM, 5G (sub-6 GHz)

Razr (2019): Qualcomm Snapdragon 710, 6 GB RAM (4 GB in de VS)

Razr (2020): 256 GB opslag, dual SIM (1x slot, 1x eSIM)

Razr (2019): 128 GB opslag, alleen eSIM

De kleine toename in grootte brengt ook een toename van de batterijcapaciteit met zich mee voor de 5G Razr (het is 2.800 mAh, een toename van 300 mAh ten opzichte van het origineel - dus een boost van 12 procent). Dat klinkt misschien als een vreselijk kleine batterij voor een moderne vlaggenschiptelefoon, maar nadat we de Razr 5G het grootste deel van een week hebben gebruikt, hebben we gemerkt dat hij prima meegaat (waarschijnlijk zelfs beter dan de Samsung Note 20 Ultra ).

De 2019 Razr werd geleverd met het Snapdragon 710-platform van Qualcomm, waardoor de topprocessors van die tijd werden vermeden om te besparen op verwerkingskracht en batterijduur. De 2020 Razr verbetert de zaken een beetje door SD765 te gebruiken, wat de reden is dat 5G-connectiviteit mogelijk is. Anders is het vermogen vergelijkbaar, hoewel de nieuwe Razr de hoeveelheid RAM vergroot.

Aan de onderkant van de Razr 5G zit een simkaartsleuf. Er was er geen op de originele Razr omdat je alleen eSIM kon gebruiken. Geen van beide heeft microSD-ondersteuning, maar met 256 GB opslag als standaard in het 2020-model zien we dat niet lastig (zelfs de 128 GB van het 2019-model was voldoende).

Beide apparaten: Android 10-besturingssysteem, Moto-app

Razr (2020) voegt nieuwe Quick View-weergavefuncties toe

Enkele van de grootste veranderingen aan de 5G Razr zijn gecentreerd rond de software. Niet de basiservaring van het Android-besturingssysteem, meer de functies die nu openstaan voor het kleinere Quick View-display aan de voorkant. Het is nu in staat om elke app te openen (misschien niet succesvol, omdat er maar weinig voor zijn geoptimaliseerd), terwijl de oorspronkelijke Razr limieten had voor welke apps beschikbaar waren. Er is ook een nieuwe meldingsbalk.

Razr (2020): $ 1.399 / £ 1.399 / € 1.499

Razr (2019): $ 1.499 / £ 1.499 / € 1.599

Dus de Razr 5G biedt snellere connectiviteit, langere levensduur, meer kracht, meer mogelijkheden van de software ... en het is eigenlijk goedkoper dan het origineel (nou ja, als je de derde prijsverlaging die plaatsvond negeert).

Niet dat een van de twee telefoons hoe dan ook goedkoop is. Als je een Razr wilt, is dat tenslotte omdat je boven alles een statement wilt maken. En als je bij die bende wilt horen, dan zal de Razr 5G "najaar 2020" over de hele wereld in de verkoop gaan - dat is een even specifiek citaat als we in dit stadium van Motorola hebben gekregen.

Motorola Razr 2020 review: vijf dagen leven met de klaptelefoon

Geschreven door Mike Lowe.