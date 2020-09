Motorola Razr keert terug met 5G, aangepast ontwerp en nieuwe functies

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na in onnavolgbare stijl zijn weg naar de smartphone-scene te hebben gebladerd , is de Motorola Razr terug voor de tweede ronde. Maar noem het niet de Razr 2 - aangezien het 2020-model de 5G-variant is, die ook wat ontwerp- en functie-aanpassingen met zich meebrengt.

Centraal in de Motorola Razr 5G is, zoals de naam luid en duidelijk zegt, het biedt een snellere connectiviteit dankzij het gebruik van het Snapdragon 765-platform van Qualcomm. In de VS staat echter niet eens de 5G in de naam - hij heet gewoon weer Motorola Razr - om numerieke lanceringen te vermijden (blijkbaar zal de bestaande exclusieve Verizon op de markt blijven, vertelde een Motorola-vertegenwoordiger ons in een interview. voorafgaand aan het lanceringsevenement).

Het vervolg op de clamshell-telefoon is echter niet alleen het originele model met 5G erin geslagen. Het ontwerp, hoewel fundamenteel vergelijkbaar, ziet de kin meer taps toelopen en de optische vingerafdrukscanner verplaatst van de voorkant van het gesloten apparaat naar de achterkant.

Het verplaatsen van dergelijke onderdelen, samen met de nieuwe chipset, gaf Motorola ook meer interne ruimte om mee te spelen - wat een toename van de batterijcapaciteit mogelijk maakte (van 2.500 mAh naar 2.800 mAh).

Er is ook een veel modernere 48-megapixel hoofdcamera aan de voorkant, compleet met optische beeldstabilisatie (OIS), om de tweede generatie Razr in overeenstemming te brengen met de verwachting.

De software is ook vooruitgegaan, met Android 10 nu aan boord. De grote verschuiving is dat het kleinere Quick View-display veel meer is geopend dan voorheen - je kunt elke app op het voorpaneel openen, als je dat wilt, terwijl de toevoeging van een meldingsbalk het gemakkelijker maakt om meldingen te selecteren en te sluiten zonder te openen het apparaat volledig. We vermoeden dat deze software ook op de 2019 Razr zal aankomen, al kon Motorola dit op het moment van schrijven niet bevestigen.

We gebruiken de nieuwe Motorola Razr - die £ 1.399 / € 1.499 / $ 1.399 zal kosten wanneer deze "dit najaar" arriveert - gedurende vijf dagen voorafgaand aan deze lanceringsaankondiging. Onze eerste indrukken zijn hier beschikbaar na de lancering (vanaf 22.00 uur Britse tijd).

Geschreven door Mike Lowe.