Moto G9 Plus lekt, wat de specificaties van deze betaalbare Android bevestigt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Motorola heeft officieel de eerste van zijn volgende generatie Moto G9-apparaten aangekondigd - met de G9 Play - maar we hebben nu een uitgebreid lek gezien van Orange Slovakia, met details over een van de meer opwindende modellen - de Moto G9 Plus .

Het lek werd gedeeld door WinFutrues Roland Quandt op Twitter, met een screenshot van de Orange Slovakia-website. Die originele pagina heeft nu de meeste details verwijderd, maar deze is niet volledig verwijderd.

Het ontwerp van de telefoon lijkt op eerdere Moto G-apparaten, met een geperforeerde camera in het 6,81-inch 1080p-scherm.

Het belangrijkste ontwerpkenmerk aan de achterkant van de telefoon is de camera-array, met een hele verzameling lenzen in het frame. De hoofdcamera is 64 megapixels, maar de andere cameras zijn niet bevestigd - we vermoeden dat het ultrabreed, diepte en macro zal zijn, wat de selectie voor de meeste budgettelefoons lijkt te vormen.

Er is geen bevestiging van de hardware en deze lijst zegt dat het 4G is in plaats van 5G, maar we krijgen wel 4 GB RAM en 128 GB opslag bevestigd.

De batterij zou 5000 mAh zijn, wat geweldig klinkt en lang meegaat.

De prijs van de telefoon wordt gegeven als € 255 - ongeveer £ 230 - wat ongeveer de juiste prijs voor de Moto G9 Plus lijkt. Dat is de prijs van de Moto G8 Plus , dus het ziet eruit als een regelrechte update en vervanging.

Momenteel weten we niet wanneer deze telefoon wordt gelanceerd, maar de lijst suggereert dat dit binnenkort zal gebeuren.

Geschreven door Chris Hall.