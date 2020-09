Moto Razr 2-afbeeldingen onthullen het blush-gouden model in verbluffende details

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er wordt algemeen verwacht dat Motorola zeer binnenkort een nieuwe versie van zijn Razr-reïncarnatie zal lanceren, en als de afbeeldingen van een prominente lekger iets zijn, zal deze ook beschikbaar zijn in een prachtige Blush Gold-variant.

De laatste persweergaven die door @evleaks op Twitter zijn gelekt, pronken met het gepolijste, glanzende gouden model en als het echte ding er net zo goed uitziet als deze digitale afbeeldingen, wordt het een echte blikvanger.

Uit de nieuwe Razr 2- fotos blijkt dat vrijwel de hele behuizing is afgewerkt in deze bijna messingkleurige gouden afwerking. Dat omvat het achterpaneel, het scharnier waarmee de telefoon kan worden vastgehouden en het frame rond het voorpaneel.

Zoals je zou verwachten, is dat voorpaneel met het scherm zwart en bedekt met glas, terwijl het primaire scherm aan de binnenkant bijna al dat oppervlak aan de binnenkant beslaat.

Details van de nieuwste Razr lekken de afgelopen maanden gestaag. Als dit klopt, verwachten we een telefoon die vrijwel hetzelfde is als het model van 2019, behalve met de toevoeging van 5G-ondersteuning.

Naast 5G-ondersteuning, wordt beweerd dat het 8 GB RAM en 256 GB opslag zal hebben, evenals een batterij ergens rond de 2800-2845 mAh met ondersteuning voor snel opladen van 18 W Power Delivery.

Het zal aan de binnenkant een vergelijkbaar flexibel display hebben, maar het is nog afwachten of er verbeteringen zullen komen aan de duurzaamheid of het ontwerp. Er gaan geruchten dat het groter zal zijn dan de eerste.

Motorola heeft zelf aangekondigd dat de telefoon op 9 september zal worden onthuld, en we verwachten dat hij vrijwel net zo duur zal zijn als het vorige model; ergens rond de £ 1500.

Geschreven door Cam Bunton.