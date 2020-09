Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Moto G-serie van Motorola is een van de beste budget-smartphone-reeksen die er zijn. Sinds de lancering in 2013 is het in de loop der jaren blijven verbeteren en biedt het een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding op de budget- en mid-range smartphonemarkten .

Iets minder dan een jaar na de komst van de Moto G8 Plus heeft Motorola officieel de Moto G9 Plus aangekondigd. Dit is alles wat u moet weten.

Bestaand bevestigd 11 september 2020

Uitgebracht in het VK op 15 september 2020

Verkrijgbaar voor £ 259 in het VK

Motorola kondigde officieel de Moto G9 Plus aan op 11 september, gevolgd door de Britse beschikbaarheid op 15 september.

De Moto G9 Plus kost £ 259 in het VK, wat iets duurder is dan waar de G8 Plus op is gelanceerd. Het is nu te koop via Amazon, Argos en John Lewis.

Ter referentie: de Moto G8 Plus kostte £ 239 of € 269 toen hij voor het eerst arriveerde - hij is niet beschikbaar in de VS.

Kunststof uitvoering

Aan de zijkant gemonteerde vingerafdrukscanner

Ponsgat camera aan de voorkant

169,98 x 78,1 x 9,69 mm, 223 g

De Moto G9 Plus is een evolutie van het Moto G8 Plus-ontwerp, waarbij de afgeronde hoeken en rondingen aan de achterkant van de telefoon op hun plaats blijven, terwijl de cameras in een rechthoekig blok bewegen, een beetje zoals we hebben gezien van Samsung en anderen in 2020.

Er zit geen vingerafdrukscanner meer aan de achterkant, deze beweegt in plaats daarvan naar de zijkant van de telefoon in de Moto G9 Plus en het nieuwe apparaat verplaatst naar een geperforeerd ontwerp voor een modernere look.

Er is een Google Assistant- knop aan de linkerkant van het apparaat en de Moto G9 Plus volgt de vorige handsets in de serie en biedt een plastic constructie om die agressieve prijs te behouden.

De Moto G9 Plus heeft een waterafstotend ontwerp en is verkrijgbaar in Navy Blue en Blush Gold.

6,8-inch Max Vision

Volledige HD +

HDR10-ondersteuning

De Moto G9 Plus wordt geleverd met het grootste scherm op een Moto G-apparaat tot nu toe, met een enorm 6,8-inch Max Vision-scherm met een beeldverhouding van 20: 9.

Het biedt een resolutie van 2400 x 1080 pixels voor een pixeldichtheid van 387ppi en wordt geleverd met HDR10-ondersteuning . Zoals hierboven vermeld, is er een camera aan de voorkant in de linkerbovenhoek, die een ontwerp biedt dat dichter bij veel andere 2020-smartphones ligt .

Qualcomm Snapdragon 730G

4 GB RAM / 128 GB opslag

De Moto G9 Plus draait op de Qualcomm Snapdragon 730G-processor - wat betekent dat hij 4G is - ondersteund door 4 GB RAM, wat hetzelfde is als de Moto G8 Plus. Er is echter 128 GB aan opslagruimte, wat het dubbele is van die van de G8 Plus, en er is microSD-ondersteuning voor opslaguitbreiding tot 512 GB.

We hadden graag de Snapdragon 690 aan boord gezien, die ingebouwde 5G biedt , maar dat is helaas niet het geval en in plaats daarvan blijft de Moto G 5G voorlopig het enige apparaat met 5G-mogelijkheden in de Moto G-reeks.

Qua batterij heeft de Moto G9 Plus een enorme capaciteit van 5000 mAh met snelladen van 30 W.

Camera aan de voorkant

Quad camera aan de achterzijde

64 MP hoofdsensor

De Motorola Moto G9 Plus heeft aan de achterkant een quad-camera in een rechthoekig blok.

Het bestaat uit een 64-megapixel Quad Pixel-hoofdsensor (f / 1.8, 1,6 µm) met nachtzicht, een 8-megapixel ultragroothoeksensor met een gezichtsveld van 118 graden (f / 2.2, 1,12 µm), een 2 megapixel macro sensor (f / 2.2, 1.75 µm) en een 2 megapixel dieptesensor (f / 2.2, 1.75 µm).

Aan de voorkant bevindt zich een 16 megapixel Quad Pixel-sensor met een diafragma van f / 2.0.

Hier zijn alle geruchten tot nu toe over de Moto G9 Plus.

Motorola bevestigt ontwerp en specificaties voor de Moto G9 Plus.

Een uitgebreid lek van Orange Slovakia geeft een aantal specificaties voor de Moto G9 Plus weer.

Fotos met de Moto G9 Plus zijn gedeeld door een betrouwbare leaker, Evan Blass. Deze laten precies zien wat u van het toekomstige apparaat kunt verwachten .

De Motorola Moto G9 Plus verscheen op de website van de TUV Rheinland Certification Authority met de modelnummers XT2087-1 en XT2087-2. Het apparaat werd vermeld met een 4700 mAh-batterij en 30 W-snellaadmogelijkheden.

Een apparaat met het modelnummer Motorola XT2087-2 is verschenen op de EEC-certificeringswebsite . Hoewel de Moto G9 Plus niet bij naam wordt genoemd in de certificering, is het vermelde modelnummer in het verleden in verband gebracht met de G9 Plus op de Spaanse retailsite Paratupc.

Twitter-gebruiker @ Sudhanshu1414 deelde een screenshot van een Spaanse retailer-site Paratupc met de Motorola Moto G9 Plus, modelnummer XT2087-2, vermeld met 4 GB RAM en 128 GB opslag voor € 277,15.

Het lijkt erop dat de lancering van Motorola moto g9 plus misschien niet zo ver is. # motog9plus # motog9series pic.twitter.com/lFRTBCk6Zl - Sudhanshu (@ Sudhanshu1414) 13 juli 2020

Geschreven door Britta O'Boyle.