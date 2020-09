Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De opvouwbare telefoon van Motorola Razr is een nieuwe verbeelding van de iconische Razr-telefoon van 15 jaar geleden, met een nostalgisch spel, maar met een flexibel OLED-scherm en een tweede Quick View-display aan de voorkant, wat resulteert in een van de meer opwindende bewegingen in de opvouwbare telefoon trend.

Het is echter niet perfect - zoals werd gezegd van de originele Samsung Galaxy Fold - met een beperkte batterij en andere gekibbel die ruimte laten voor verbetering. Zal de Motorola Razr 2 - de tweede generatie opvouwbare telefoon van het bedrijf dat eigendom is van Lenovo - het apparaat zijn om dergelijke tekortkomingen op te lossen?

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Motorola Razr 2.

9 september 2020 onthullingsevenement

Prijsstelling: TBC

In mei 2020 stelde een directeur van Lenovo voor dat er voor september een tweede-generatie model van de Motorola Razr-opvouwbare telefoon in de maak was.

Sindsdien heeft een teaser van Motorola beloofd "de smartphone-ervaring opnieuw om te draaien", met een datum die is vastgesteld op 9 september.

Qua prijs verwachten we dat de Razr 2 rond hetzelfde honkbalveld zit als het originele model, hoewel de toevoeging van 5G-connectiviteit die piek zou kunnen zien.

In de VS kost de huidige opvouwbare Razr $ 1500. In Europa is het € 1599. In het VK is het exclusief EE met contracten vanaf ongeveer £ 60 / maand. Het is momenteel niet duidelijk of een model van de tweede generatie ook exclusief voor carrier zal zijn.

Een vergelijkbaar ontwerp als de originele Razr verwacht

Volgens geruchten is er een groter Quick View-scherm

Geruchten over een groter intern beeldscherm

Op basis van de lekken tot nu toe lijkt het erop dat de Motorola Razr van de tweede generatie lijkt op het 2019-model, met specificatie-upgrades in plaats van drastische ontwerpwijzigingen.

De onderrand is bijvoorbeeld ronder, terwijl de camera aan de voorzijde een upgrade ziet waardoor de flitser opzij wordt geplaatst (in plaats van eronder).

Een eerder patent suggereerde dat een in-display vingerafdruksensor zou kunnen verschijnen, maar een gelekte foto suggereert dat dit niet het geval zal zijn voor dit tweede generatie model. Een ander patent toont meerdere sensoren aan de zijkanten van het apparaat, evenals een modulair gedeelte aan de bovenkant. Patenten vertonen echter zelden zo snel een realistische vorm - dus we verwachten dat dit later in een model zal voorkomen.

Er wordt gezegd dat het externe Quick View-scherm groter is voor deze generatie - dat wil zeggen dat Motorola meer schermruimte in de gegeven vormfactor heeft geperst - maar dit lijkt in toenemende mate ongegrond en dezelfde 2,7-inch schermgrootte als het origineel is waarschijnlijker.

Wat het interne hoofdscherm betreft, gaat het gerucht dat dit 6,7 inch zal zijn, vergeleken met 6,2 inch van het origineel. We kunnen echter niet doorgronden hoe een dergelijke toename aannemelijk zou zijn binnen de gegeven ontwerpvoetafdruk - naar verluidt 168,5 x 72,5 x 8 mm voor het tweede gen-model. Voor nu, zoals de patenten hierboven, zullen we dat later als iets voor een model schrijven.

5G ingeschakeld

8 GB RAM, 256 GB opslag

2800/2845 mAh batterij, 18 W snelladen

De Motorola Razr 2 wordt naar verluidt geleverd met een groot aantal specificatie-upgrades, waaronder 5G-mogelijkheden , meer RAM, camera-upgrades en batterij-upgrades - inclusief 18 W snelladen , volgens een lek.

Gebaseerd op een rapport van XDA-ontwikkelaars , wordt de Razr 2 aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 765-processor (nodig voor 5G), 8 GB RAM, 256 GB intern geheugen en sport een batterij van 2845 mAh (een kleine toename ten opzichte van het origineel). Het zal ook Android 10 uit de doos draaien, wordt gezegd.

Een apart lek beweert dat de Razr 2 een 2800 mAh-batterij zal hebben, maar dat lek koppelt het apparaat ook aan de Qualcomm Snapdragon 765G-chipset.

Ter vergelijking: de originele Razr biedt de Qualcomm Snapdragon 710, 6 GB RAM, 128 GB intern geheugen, Android 9 Pie en een batterij van 2510 mAh.

48 MP hoofdsensor

20 MP-sensor aan de voorkant

Geruchten over 360-graden opname

Er zijn een paar geruchten geweest over de cameras van de Motorola Razr 2. Het eerder geciteerde rapport van XDA Developers beweert dat de Razr 2 een upgrade zal krijgen naar een 48 megapixel hoofdcamera en 20 megapixel camera aan de voorkant, ter vervanging van de 16 MP camera aan de achterzijde en een 5 MP camera aan de voorkant van het origineel. De uitgelekte foto bevestigt dat de camera er anders uitziet, dus dat is zeker logisch.

Ondertussen suggereerde een octrooi dat de Razr 2 een fisheye-camera zou bieden en 360-graden video-opname zou ondersteunen. Zoals we eerder al zeiden, worden veel patenten uiteindelijk niet zo snel werkelijkheid - dus reken nu nog niet op deze functieset.

Hier zijn alle geruchten die we tot nu toe hebben gehoord over de Motorola Moto Razr 2.

Serie-leaker Evan Blass heeft enkele afbeeldingen onthuld van de Motorola Moto Razr 2 in een Blush Gold-kleur.

1/2 @evleaks

Een afbeelding teaser is verschenen op Weibo, waardoor er geen twijfel over wat er gaat komen op 9 september.

Betrouwbare leaker Ishan Agarwal bood een aantal specificatiedetails en enkele afbeeldingen van de Razr 2.

Motorola razr 5G lijkt een goede upgrade ten opzichte van de #motorolarazr ... Het krijgt een SD765G 5G-chipset met 48 MP hoofdcamera en 20 MP camera aan de voorkant. De batterij is geüpgraded naar 2800 mAh.



Het is nu lichter, 190 g. 168.5x72.5x8mm zijn de nieuwe afmetingen. Gedachten? #motorola # razr5g pic.twitter.com/Da8jhNJD2t - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 31 augustus 2020

Motorola bevestigde een evenement op 9 september en beloofde "de smartphone-ervaring weer om te draaien". Dat klinkt als een bevestiging voor ons.

Een uitgelekte foto laat zien dat het ontwerp vrijwel hetzelfde is als het origineel, maar met enkele ontwerpaanpassingen .

Een dubbele klap : evleaks deelt specificaties die 5G en andere specificaties bevestigen, terwijl een ander lek suggereert dat 18W snelladen zal zijn.

Volgens een rapport van XDA Developers zal de Motorola Razr 2 specificaties bieden die de kloof tussen de Razr 2019 en de Samsung Galaxy Z Flip zullen overbruggen.

Het rapport beweert dat een bron heeft gezegd dat de Razr 2 zal worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 765-processor, 8 GB RAM, 256 GB intern geheugen en een 2845 mAh-batterij.

De bron beweert ook dat de camera aan de achterzijde wordt geüpgraded naar de 48 MP ISOCELL Bright GM1-sensor van Samsung, terwijl de camera aan de voorkant wordt geüpgraded naar een 20 MP-sensor. Er wordt ook gezegd dat het apparaat Android 10 uit de doos zal draaien.

Toen hij de plannen van Levovo besprak om een Motorola Razr 2 en een mogelijke datum uit te brengen, zei de algemeen directeur van Lenovo in Zuid-Afrika, Thibault Dousson, tegen de Reframed Tech-podcast : "Er komt een nieuwe versie aan. Er is er een in september denk ik."

Motorolas vice-president van Consumer Experience Design, Ruben Castano, en directeur van Product Management, Carl Steen, die beiden betrokken waren bij het ontwerp van de creatie van de Motorola Razr 2019, vertelden TechRadar dat ze graag de vormfactor van een nieuwer model zouden willen hebben. hetzelfde als de huidige versie.

De twee zeiden ook dat het True Display aan de voorkant van vorm zou kunnen veranderen.

Roland Quandt twitterde dat Motorola voor het einde van 2020 een 5G-model van de Razr in China zal lanceren. Mogelijk gebruikt het toestel de Qualcomm Snapdragon 735-chipset die in december 2019 werd aangekondigd.

China krijgt dit jaar een 5G-compatibele versie van de nieuwe schermvouwende Motorola RAZR. https://t.co/IbZYZyqKbe - Roland Quandt (@rquandt) 23 januari 2020

Motorola Mobility heeft in augustus 2019 nog een patent aangevraagd, gespot door LetsGoDigital na publicatie in december 2019, voor een elektronisch apparaat met koppelingsbehuizingen die scharnierend zijn gekoppeld tussen apparaatbehuizingen .

De patentafbeeldingen toonden een clamshell-apparaat met een slank langwerpig display in uitgeklapte toestand en een display aan de voorkant in opgevouwen toestand. De bovenkant van het apparaat draait niet wanneer het apparaat wordt geopend, zo wordt beweerd, in plaats daarvan in een rechte hoek. Er wordt ook gezegd dat het drie cameras bevat, één naar boven gericht, één naar achteren en één naar voren, waardoor 360-graden video-opname mogelijk is.

Volgens het patent wil Motorola ook het bovendeel modulair maken. De patentbeschrijving biedt verschillende opties waaronder een module voor een beamer of een stereoluidspreker.

Gespot door LetsGoDigital , heeft Motorola Mobility in mei 2018 een patent aangevraagd dat op 21 november 2019 is goedgekeurd voor een opvouwbare telefoon met vier sensoren aan weerszijden van het toestel.

De patentafbeeldingen tonen een apparaat vergelijkbaar met de Motorola Razr (2019) met een horizontale vouw en er wordt beweerd dat de sensoren ook gebaren zoals een veegbeweging zouden herkennen en 20 verschillende gebaren en functies zouden uitvoeren - 13 wanneer open en zeven wanneer gesloten.

De patentafbeeldingen tonen ook een in-display vingerafdruksensor, maar daarover staat geen detail in de informatie. De 2019 Razr heeft een fysieke vingerafdruksensor.

