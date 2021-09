Microsoft lanceert Surface Duo 2 - 2e generatie opvouwbare productiviteitsmachine

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft de wraps van de tweede generatie opvouwbare, draagbare smartphone met twee schermen gehaald: de Microsoft Surface Duo 2. En deze heeft enkele vlaggenschipspecificaties.

Het toestel is voorzien van de Snapdragon 888-processor , 5G-ondersteuning en het iconische dual-screened design dat het eerste model zo intrigerend maakte. Bovendien is het een telefoon.

Die processor betekent dat de prestaties overeenkomen met die van de krachtigste Android-telefoons op de markt, en betekent dat hij de snelheid aanzienlijk had moeten verhogen ten opzichte van de door Snapdragon 855 aangedreven eerste generatie Surface Duo .

Microsoft noemt dit het dunste 5G-apparaat en het is bedekt met 3D-glas met nanocoating, gebouwd door Corning, waarvan het beweert dat het echt duurzaam is. En het is verkrijgbaar in zowel Glacier- als Obsydian-kleuren.

In gesloten toestand vormt het dit smalle, draagbare apparaat dat gemakkelijk in één hand kan worden vastgehouden en die rondingen rond de randen zouden ook moeten betekenen dat het comfortabel in de hand ligt. Bovendien is het scharnier - volgens Microsoft - de hoogste kwaliteit die het Surface-team heeft gemaakt.

Het scharnier is zo ontworpen dat je de Duo 2 als een boek kunt openen, maar ook bijna 360 graden kunt openen, waardoor je de schermen aan de buitenkant hebt. Zo gebruik je hem bijna als een normale telefoon.

Binnenin zijn die schermen beide 5,8-inch OLED-panelen met een resolutie van 1344 x 1892 en een pixeldichtheid van 401 ppi. Ze bieden HDR-ondersteuning met brede kleuren en 100% ondersteuning voor SRGB- en DCI-P3-gammas, plus een maximale helderheid van 800 nits.

In geopende toestand vormen de twee schermen een 8,3-inch oppervlak met een resolutie van 2688 x 1892 en een verversingssnelheid van 90 Hz om animaties supervloeiend te maken. Beide ondersteunen alle generaties Surface Pen-stylus van Microsoft.

Daarnaast is er iets van een unieke functie genaamd de Glance Bar, een gebogen scherm dat kleine fragmenten van belangrijke informatie toont, zoals de tijd en meldingen die op je wachten.

Achterop zitten drie cameras: een 12 megapixel f/1.7 primaire camera met OIS, een 16 megapixel f/2.2 ultragroothoeklens en een 12 megapixel f/2.4 telefoto met OIS en 2x optische zoom.

Dat is een enorme verandering ten opzichte van de originele Surface Duo die één enkele camera had, en zal het camerasysteem echt nuttig en beter vergelijkbaar maken met andere moderne smartphones. Bovendien kan het 4K-video opnemen tot 60 fps en HDR-video.

Binnenin vormen twee batterijen samen een capaciteit van ongeveer 4.450 mAh, evenals 8 GB LPDDR5 RAM en configureerbare opslagopties van 128 GB, 256 GB of 512 GB. En naast 5G-ondersteuning heeft het ook ondersteuning voor dubbele simkaarten, hoewel een daarvan een eSIM is.

Het is in software waar het eerste model het meest werd bekritiseerd, en in de Duo 2 zegt Microsoft dat het heeft gewerkt aan optimalisaties om ervoor te zorgen dat je informatie tussen apps over de twee schermen kunt delen en kunt knijpen om apps over hen te verspreiden om één, groot weergave.

Er zijn ook een aantal games die kunnen worden gebruikt in een gaming-modus waarbij het onderste scherm een bedieningspaneel wordt en de bovenste helft de game-graphics, met de Duo 2 rechtop in een hoek gevouwen.

Omdat het in wezen is alsof je twee telefoons aan elkaar hebt vastgemaakt, is het geen verrassing dat de telefoon niet goedkoop is. De Duo 2 zal naar verwachting rond de $ 1499 in de VS worden verkocht wanneer deze op 20 oktober in de uitverkoop gaat. In het VK beginnen de prijzen bij £ 1349 en je kunt nu vooraf bestellen.

Dit is een verhaal in ontwikkeling. We zullen updaten als er meer informatie wordt aangekondigd...

