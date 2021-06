Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat Microsoft werkt aan een interessant under-display camerasysteem, in een patent omschreven als een logo camera. En het zou naar een toekomstig Surface-apparaat kunnen komen.

Dus wat is precies een logocamera? In deze context zijn het eigenlijk vier cameras onder het scherm die kunnen worden gebruikt om een kleurenpictogram te maken, zoals het Microsoft vier vensters-logo, "door de kleuren van de schermpixels te regelen die zijn uitgelijnd met optische paden van cameralens en sensorarrays", volgens het octrooi.

Kortom: de volgende Surface-telefoon of -laptop zou een Microsoft-logo kunnen hebben dat vier cameras onder het oppervlak verbergt. Maar het hoeft niet per se een vast logo te zijn; de aard van een systeem onder het scherm is dat wat boven de cameraoppervlakken op het scherm wordt weergegeven, kan worden aangepast.

Wat we echter vooral interessant vinden aan het patent, is de aanpasbaarheid van hoe dit quad-camerasysteem functioneert. De meeste cameras gebruiken een Bayer-array - die rode, groene en blauwe (RGGB) filters gebruikt om een definitief beeld samen te stellen. Het systeem van Microsoft heeft daarentegen de capaciteit om "kleuren in een pictogram te gebruiken [om] kleurfilters te bieden ... [om] kleurgescheiden licht te focussen op een of meer camerasensoren."

Dat betekent dat het verschillende kleurfilters kan gebruiken, waaronder geel, wat belangrijk is omdat het een hogere frequentie heeft en handig is voor opnamen bij weinig licht. Het patent beschrijft verschillende kleurenarraymodellen - "bijv. RGBY, RGBW, RGGB, RGBE, RYYB, CMYW, CYYW, CYGM" - inclusief cyaan, magenta en wit, die op creatieve manieren kunnen worden gebruikt, afhankelijk van het gebruik. Slim.

Dus meer dan dat de logocamera een manier is om eenvoudig een logo of symbool op een scherm te presenteren, heeft het de capaciteit om niet alleen de camera uit het zicht te verbergen - een handige functie gezien de steeds kleiner wordende rand van apparaten - maar ook om aan te passen hoe goed het camerasysteem kan functioneren.

We hebben eerder cameras onder het scherm gezien, zoals die van ZTE , maar deze Microsoft klinkt alsof het in de toekomst een versnelling hoger kan schakelen.

