Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Surface Duo-hybride van de opvouwbare telefoontablet van Microsoft heeft sinds de release een merkwaardige plaats op de markt ingenomen en het krijgt met de tijd niet minder een niche van een voorstel. Met een uniek ontwerp en twee schermen is het een potentieel enorm handig pakket.

Het is echter ook een beetje lang in de tand als het gaat om specificaties, omdat het voor het eerst werd gedetailleerd lang voordat het werd uitgebracht, maar in de tussenliggende tijd nooit intern werd geüpgraded. Toch geeft Microsoft duidelijk zijn interessante kleine apparaat niet op.

Panos Panay is naar Twitter gegaan om een update voor de telefoon aan te kondigen die een nieuw niveau van integratie brengt met de grote gaming-kracht van Microsoft - Xbox Game Pass Ultimate. Het lidmaatschap brengt de mogelijkheid met zich mee om Xbox-games op je telefoon te streamen.

Een erg coole update gaat vandaag live voor #SurfaceDuo- klanten! In samenwerking met @Xbox hebben we aanraakbedieningen op het tweede scherm geplaatst. Er zijn meer dan 50 games beschikbaar om met aanraking te spelen voor @xboxGamePass Ultimate-leden. pic.twitter.com/ZPIqQZXxS4 - Panos Panay (@panos_panay) 24 mei 2021

Tot nu toe heeft het echter niet kunnen profiteren van de twee schermen van de Surface Duo. De update brengt echter geïntegreerde en specifieke aanraakbedieningen naar de Duo voor meer dan 50 Game Pass-titels, waardoor ze leuker zijn om te spelen.

Het is echt een leuke bijkomstigheid die terecht voordeel haalt uit het feit dat Microsoft de hendels in handen heeft voor alles wat met Game Pass te maken heeft, net als voor alles wat met Surface Duo te maken heeft - het kan net zo goed het beste uit de verbinding halen.

Of het iemand die nog geen Duo heeft gekocht, zal overtuigen om ervoor te gaan, is niet zo duidelijk, hoewel recente prijsverlagingen waarschijnlijk ook een paar meer mensen zullen verleiden om de sprong te wagen.

squirrel_widget_333797

Geschreven door Max Freeman-Mills.