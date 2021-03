Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De high-end telefoon met twee schermen van Microsoft, de Surface Duo , is toe aan een jaarlijkse update. En volgens een nieuw rapport kan de Android-telefoon van de tweede generatie binnen enkele maanden worden gelanceerd.

Windows Latest heeft beweerd dat het bedrijf al aan een bijgewerkt model werkt. Onder verwijzing naar niet nader genoemde bronnen die bekend zijn met de ontwikkeling, beweerde het rapport dat de Surface Duo 2 in de maak is sinds de tweede helft van 2020, en het is gepland voor lancering in het najaar van 2021.

Houd er rekening mee dat Microsoft naar verwachting een nieuwe Surface Laptop 4 plant voor april en een Surface Pro 8 voor dit najaar.

Surface Duo 2 zal waarschijnlijk een snellere processor, 5G, een verbeterde camera en een gereviseerde software-ervaring en camera-app bieden. Microsoft voegt meer ingenieurs toe aan het Surface Duo 2-team en meerdere vacatures suggereren dat het " een mobiele gebruikerservaring wil bieden " die het beste van Microsoft naar Android brengt.

Microsoft draagt naar verluidt zelfs bij aan de ontwikkeling van Android. Het heeft een nieuwe "Obscured Regions" API getest die informatie toevoegt over gebieden van het scherm die mogelijk worden verduisterd door andere taken of de gebruikersinterface.

Er is op dit moment nog weinig bekend over de Surface Duo 2, maar bekijk in de tussentijd onze gids over de Surface Duo voor meer informatie.

Geschreven door Maggie Tillman.