De Surface Duo-telefoontablet van Microsoft komt naar het VK, Canada, Frankrijk en Duitsland

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsofts Surface Duo is al enkele maanden in de VS, maar er is nu aangekondigd dat het begin 2021 debuteert in het VK, Canada, Frankrijk en Duitsland. Het op Android gebaseerde apparaat is eerst een tablet, maar het kan ook telefoongesprekken.

In een blogpost zei Pete Kyriacou, vice-president van Microsoft Devices: "We zijn verheugd om begin 2021 meer informatie te delen, dus blijf op de hoogte voor meer."

Surface Duo is qua concept een opwindend apparaat, maar de recensies zijn gemengd, hoewel Time het "een van de beste uitvindingen van 2020" noemde. Microsoft zegt dat het de software blijft verbeteren en zegt dat het - via App Annie-gegevens - nu de op twee na grootste ontwikkelaar is voor het Android-ecosysteem wereldwijd.

U kunt uw eigen app-groepen maken om automatisch uw favoriete reeks apps te openen en Microsoft zegt dat er tot nu toe meer dan 1.000 verschillende unieke groepen zijn gemaakt. "We hebben van klanten gehoord die hun Surface Duo openen zodra ze in hun auto stappen", zegt Kyriacou "terwijl Spotify op het ene scherm wordt afgespeeld terwijl Google Maps hen naar hun bestemming leidt op het andere. Er zijn talloze mogelijkheden om je Surface Duo-ervaring. "

Sommige apps zijn speciaal aangepast voor Surface Duo - TikTok en Spotify laten je videos zien of stellen je in staat muziek af te spelen op het ene scherm terwijl je op het andere bladert, terwijl je met de Amazon Kindle-app het dubbele scherm kunt aflezen als een boek.

Geschreven door Dan Grabham.