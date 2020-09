Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Mogelijk werkt Microsoft binnenkort zijn nieuwe Surface Duo bij . Een rapport bevat enkele details over de functies van de update. Het zou de eerste maandelijkse softwarepatch en functie-update moeten zijn die gepland staat voor de nieuwe Android-smartphone met twee schermen van Microsoft.

De update van oktober wordt de update van oktober genoemd en zal volgens Windows Latest voornamelijk camera-gericht zijn, dat een goede staat van dienst heeft bij het lekken van alles wat Microsoft lekt.

Het zou bijvoorbeeld een AI-gebaseerde optimalisatiefunctie kunnen bevatten, genaamd Image Refiner, evenals een Photo Solid-functie, waarvan een andere Microsoft-watcher, MS Poweruser , zich afvroeg of het verband zou kunnen houden met een afzonderlijke 3D-scanfunctie die Microsoft aan het ontwikkelen is. Andere functies zijn zogenaamd verbeterde elektronische beeldstabilisatie, een live preview van het HDR-beeld zonder sluitervertraging en ondersteuning voor ondersteuning voor meerdere frames.

Al deze nieuwe trucs worden nu blijkbaar getest. Microsoft hoopt naar verluidt ook prestatieproblemen met gebaren en app-crashes op te lossen.

Microsoft onthulde afgelopen oktober voor het eerst de Surface Duo, maar met de waarschuwing dat deze nog een tijdje niet te koop zou zijn. Het werd in september eindelijk gelanceerd in de VS en is verkrijgbaar bij AT&T, Microsoft Store en Best Buy. Er zijn geen details over een Surface Duo-releasedatum in het VK of elders.

Het apparaat is duur - $ 1.399 - maar is niet belachelijk in vergelijking met versies met hoge capaciteit van rivalen zoals de iPhone 11 Pro Max en Galaxy Note 20 Ultra.

Geschreven door Maggie Tillman.