Microsoft Surface Duo: alles wat je moet weten over de nieuwe Surface Phone

(Pocket-lint) - De Surface Duo is er. Dit is alles wat u moet weten over de hybride telefoon-tablet - een Surface Phone in alles behalve de naam.

Het gerucht gaat dat Microsoft aan een Surface Phone werkt - althans sinds 2016. Microsoft Surface Duo is dat apparaat en Microsoft suggereerde aan Pocket-lint dat het al geruime tijd in ontwikkeling is. Het is een opvouwbaar Android-apparaat met twee schermen. Als zodanig is het een andere propositie dan bestaande opvouwbare telefoons en gewone minitablets zoals de iPad mini.

Surface Duo is qua concept een opwindend apparaat, maar de recensies zijn gemengd, hoewel Time het "een van de beste uitvindingen van 2020" noemde.

Hier is alles wat we weten over de Surface Duo.

Opvouwbare tablet die als telefoon gebruikt kan worden

Gebaseerd op Android

Tijdens het Surface-lanceringsevenement in 2019 demonstreerde Panos Panay, Chief Product Officer van Microsoft, hoe Duo alles kan doen wat je van een moderne smartphone en tablet mag verwachten.

U kunt het bijvoorbeeld gebruiken om met apps te spelen en te bellen, en het past zelfs in uw zak. Panay zei echter dat het bedrijf de nieuwe Surface Duo niet als een smartphone beschouwt, ondanks dat deze kan worden gebruikt voor oproepen.

In een post om Surface Duo te lanceren, heeft Panay wat meer achtergrondinformatie toegevoegd aan de creatie van Surface Duo. "Toen we zeven jaar geleden Surface creëerden, wilden we de conventies uitdagen door de verwachtingen opnieuw te definiëren over wat een productiviteitsapparaat zou moeten zijn en wat het zou moeten doen. Simpel gezegd: we wilden mensen helpen dingen voor elkaar te krijgen.

"We waren niet van plan om twee bestaande apparaten te combineren: de tablet en de laptop. We hadden een visie over hoe we de beste elementen van elk apparaat konden gebruiken om iets geheel nieuws te creëren. Om die perfecte combinatie van hardware en software te vinden die ontgrendelt een meer intuïtieve manier van werken en creëren. "

Ja, Microsoft wil dat dit een geheel nieuw type apparaat is dat de gebruiker iets anders kan bieden dan de bestaande 2-in-1 Surface-apparaten van het bedrijf. Het idee is om een beroep te doen op degenen die graag productief zijn op hun smartphones, maar die moeite hebben om complexe taken uit te voeren zonder een laptop - de Samsung Galaxy Note-menigte, met andere woorden.

Microsoft is duidelijk bang om dit als een telefoon te pitchen vanwege de problemen op die markt. Hoewel Surface-laptops en -tablets succesvol zijn, zijn de uitstapjes van Microsoft naar mobiele apparaten rampzalig geweest.

Microsoft slaagde er niet in om zijn eigen mobiele besturingssysteem tot een succes te maken en de aankoop van Nokia in 2013 was een van de grootste zakelijke mislukkingen in de geschiedenis, waardoor Microsoft $ 7,6 miljard moest afschrijven. Het stopte eindelijk met zijn Windows Phone-inspanningen in 2017.

Verkrijgbaar bij AT&T, Microsoft Store en Best Buy in de VS.

Komt in 2021 naar het VK, Canada, Frankrijk en Duitsland

Zoals we al zeiden, onthulde Microsoft de Surface Duo in oktober 2019, maar met de waarschuwing dat deze nog een tijdje niet te koop zou zijn. Die tijd is gekomen - het is verkrijgbaar bij AT&T, Microsoft Store en Best Buy in de VS en Microsoft heeft nu aangekondigd dat het begin 2021 naar het VK, Canada, Frankrijk en Duitsland zal komen.

Hoewel de prijs in de VS $ 1.399 is, is er momenteel geen indicatie van de prijs voor de andere gebieden. De prijs is hoog, maar is niet belachelijk in vergelijking met versies met hoge capaciteit van rivalen zoals de iPhone 11 Pro Max en de Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Android met een lichte skin gebaseerd op Android 10

Ontwikkeling nu in eigen huis

Surface Duo draait Android, zij het een zwaar skinned versie van het mobiele besturingssysteem van Google die ons eigenlijk doet denken aan Windows 10 X die naar sommige andere Windows-apparaten met twee schermen zal komen. Het biedt standaard Android-apps (via de Google Play Store) en u kunt bellen of gebeld worden.

Microsoft zegt dat het de software blijft verbeteren en zegt dat het - via App Annie-gegevens - nu de op twee na grootste ontwikkelaar is voor het Android-ecosysteem wereldwijd.

De overstap naar Android is natuurlijk interessant. Terwijl Windows Mobile het grootste deel van zijn leven hinkte totdat het uit zijn ellende was verlost, heeft de nieuwe Microsoft een heel andere benadering gekozen van de honger van de wereld naar smartphones sinds CEO Satya Nadella de leiding van Microsoft overnam van Steve Ballmer in 2014.

In plaats daarvan heeft het zich, naast zijn inspanningen voor Windows 10, gericht op het ontwikkelen van mobiele apps die goed werken op iOS en Android. Het werkte eerder samen met Apple om Office naar de iPad te brengen als onderdeel van Apples iPad Pro-schijf en nu werkt het samen met Google voor dit apparaat. Ja, er is een Google-zoekbalk op het startscherm.

Microsoft zegt dat het de categorie met twee schermen wil helpen vormgeven "door consistentie te bieden in de manier waarop klanten het ervaren en door ontwikkelaars apps te ontwerpen." En Panay maakte duidelijk dat Microsoft samenwerkt met Google om functies aan Android toe te voegen om dit naadloos te laten werken.

U kunt uw eigen app-groepen maken om automatisch uw favoriete reeks apps te openen en Microsoft zegt dat er tot nu toe meer dan 1.000 verschillende unieke groepen zijn gemaakt. "We hebben van klanten gehoord dat ze hun Surface Duo openen zodra ze in hun auto stappen", zegt Pete Kyriacou, vice-president van Microsoft Devices "met Spotify op het ene scherm terwijl Google Maps hen naar hun bestemming leidt op het andere. Er zijn talloze mogelijkheden om je Surface Duo-ervaring te personaliseren. "

Sommige apps zijn speciaal aangepast voor Surface Duo - evenals Microsoft Office, TikTok en Spotify laten je videos zien of kun je muziek afspelen op het ene scherm terwijl je op het andere bladert, terwijl je met de Amazon Kindle-app de dual-screen net als een boek.

Blijkbaar voert Microsoft de Android-ontwikkeling nu zelf uit nadat het het werk oorspronkelijk elders had uitbesteed via een derde partij genaamd Movial. In juli 2020 nam Microsoft Movial over, dus heeft het gewerkt om veel van zijn medewerkers in huis te halen.

Panay stelt een paar andere manieren voor om Surface Duo te gebruiken: "Plaats het scherm van Surface Duo als een tent en bekijk handsfree video. Gebruik Surface Duo in de Opstelmodus om snel te reageren op een e-mail, of kantel het in portret voor een meer meeslepende manier om blader door webpaginas of fotos. Koppel je Surface Duo met een ondersteunde Bluetooth-controller om games te spelen op Xbox Game Pass Ultimate. Of maak eenvoudig aantekeningen met de Surface Slim Pen, die apart verkrijgbaar is. "

Dubbele 5,6-inch 1.800 x 1.350 OLED-schermen met een beeldverhouding van 4: 3

Kan afzonderlijk werken of als een 8,1-inch enkel 2.700 x 1.800 3: 2-scherm (zij het met een rand in het midden)

Geen extern beeldscherm

Ondersteuning voor Surface-pen

De Surface Duo lijkt veel op Microsofts grotere dual-screen (en MIA) Windows 10X-aangedreven Surface Neo , maar hij is meer in zakformaat. Het beschikt over twee 5,6-inch schermen die samen zijn gekalibreerd voor kleur en helderheid. Het draait op een op maat gemaakt scharnier van 360 graden, zodat het werkt als een 8,1-inch tablet met een beeldverhouding van 3: 2. Afzonderlijk hebben de schermen een beeldverhouding van 4: 3.

Het scherm is 4,8 mm dik, dus samengevouwen is het 9,6 mm. Hoewel dat dikker is dan de meeste vlaggenschiptelefoons, is het nog steeds behoorlijk. Wel zien we wat kritiek aan de horizon voor de dikke randen aan de boven- en onderkant van de schermen.

Het apparaat kan worden ingeklapt om de schermen te beschermen, of openklappen zodat beide schermen tegelijkertijd kunnen worden gebruikt. U kunt het apparaat zelfs laten sluiten met één scherm naar buiten gericht, zoals een telefoon. Cornings Gorilla Glass wordt gebruikt, maar er zit een hoes in de doos.

Zoals we al zeiden, kan elk scherm twee verschillende apps tegelijkertijd uitvoeren. U kunt zelfs een van de beeldschermen gebruiken als toetsenbord - het meest waarschijnlijke scenario - of gamecontroller.

De "peek" -functie toont u meldingen, die aan de rechterkant van het scherm verschijnen, zodat u ze kunt afhandelen zonder het apparaat volledig te hoeven openen. Voor oproepen kun je de Surface Duo ook volledig openen om een inkomende oproep te accepteren.

Qualcomm Leeuwenbek 855

Het is een 4G-apparaat, geen 5G

6 GB geheugen en 64 en maximaal 256 GB opslag

Het Surface Duo-prototype had een Qualcomm Snapdragon 855-processor en hoewel we dachten dat het de nieuwere Snapdragon 865 in de definitieve versie zou gebruiken. Het wordt echter gelanceerd met 855, wat - net als veel van de andere belangrijke specificaties - teleurstellend is voor het hoge prijskaartje.

Er komt geen 5G-versie, maar dit zal in de toekomst zeker veranderen. Er is een fysiek SIM-slot in plaats van alleen eSIM te zijn.

Het apparaat heeft 6 GB geheugen en 64/256 GB opslagformaten. Opladen en dataconnectiviteit is via USB-C. We denken dat er ook een vingerafdruklezer is.

Net als bij andere opvouwbare apparaten zijn er twee batterijen die je in totaal 3.577 mAh opleveren, wat teleurstellend is gezien de 4.380 mAh in de Galaxy Fold. Het resultaat is geen geweldige batterijduur, vooral omdat er twee afzonderlijke schermen zijn. Microsoft heeft eerder gezegd dat je een batterij de hele dag meegaat, maar we denken dat de jury daar erg enthousiast over is.

Enkele camera van 11 megapixels

Video-ondersteuning tot 4K

Net als bij andere tablets (met de opmerkelijke uitzondering van de iPad Pro) zijn de cameras niet de beste in hun klasse, maar zouden ze toch een behoorlijke ervaring moeten bieden. Er is een 11 megapixel f / 2.0-lens die 4K- en Full HD-video met 60 fps ondersteunt - er is er geen aan de buitenkant. Het beschikt ook over beeldstabilisatie (digitaal niet optisch) plus 7x zoom en HDR-ondersteuning.

Geschreven door Maggie Tillman en Dan Grabham.