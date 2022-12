MediaTek's Dimensity 8200 draait om die game-ervaring

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Chipmaker MediaTek heeft details gedeeld van de Dimensity 8200, een chip die draait om het verbeteren van gameprestaties en energie-efficiëntie.

De Dimensity 8200 is MediaTek's nieuwste chip en brengt veel goed klinkende specs op tafel. Dat begint met een octa-core CPU configuratie met vier Arm Cortex-A78 kernen die op maximaal 3.1GHz draaien om ervoor te zorgen dat de prestaties van al je apps en games optimaal zijn, wat er ook gebeurt. De Mali-G610 grafische motor kan ook geen kwaad op dat front.

De focus op gaming gaat verder met de Vulkan SDK die is gebouwd om te helpen met ray tracing effecten, terwijl ondersteuning voor maximaal 180Hz refresh rate ervoor moet zorgen dat graphics zo soepel mogelijk rondvliegen.

De nieuwe chip belooft ook volledig gebruik te maken van MediaTek's HyperEngine 6.0 technologie om soepele game-ervaringen te bieden, zodat spelers niet te maken krijgen met de gebruikelijke FPS-dalingen en connectiviteitsproblemen die sommige chips kunnen plagen.

Het gaat echter niet alleen om het zo snel mogelijk verplaatsen van gegevens. De Dimensity 8200 is gebouwd op een 4nm productieproces, waardoor hij zo energiezuinig mogelijk is. Dat betekent dat de batterijduur solide moet zijn, terwijl de dagen dat je telefoon langzaam je hand verbrandt tijdens het spelen tot het verleden behoren. Tenminste, dat is de theorie.

We moeten natuurlijk eerst zien hoe dit ding echte telefoons aandrijft voordat we een oordeel kunnen vellen. MediaTek zegt dat 5G-telefoons met de Dimensity 8200 nog deze maand moeten verschijnen, waarbij Xiaomi al de juiste geluiden maakt.

Geschreven door Oliver Haslam.