Bullitt en MediaTek hebben een partnerschap bevestigd dat begin 2023 zal resulteren in de lancering van een toestel dat satellietberichten aanbiedt.

Na de lancering van de iPhone 14 met zijn satelliet SOS-functie is er steeds meer aandacht gekomen voor de mogelijkheden van satellieten, die een zekere mate van connectiviteit kunnen bieden wanneer men zich buiten het bereik van een mobiele telefoon bevindt.

Bullitt - achter een reeks robuuste toestellen van merken als CAT en Motorola - zegt dat dit het eerste toestel is dat gebruik maakt van MediaTek's 3GPP NTN (non-terrestrial network) chipset. De bedrijven hebben er 18 maanden aan gewerkt, met als resultaat dat je het eerste jaar een gratis SOS-functie via de satelliet krijgt, evenals toegang tot berichten via de satelliet.

Het apparaat schakelt over op satellietverbinding wanneer er geen andere cellulaire of Wi-Fi-verbinding is, en stelt de eigenaar vervolgens in staat te communiceren met apparaten op reguliere cellulaire netwerken. Dit is iets anders dan bestaande oplossingen die alleen over noodgevallen gaan - dit wordt een tweerichtingsberichtensysteem tussen het apparaat op het satellietnetwerk en gewone telefoons. Je zult ook je locatie kunnen delen, zodat vrienden en familie kunnen zien waar je bent.

Er is verder weinig gezegd over het toestel, maar met de aankondiging komt het eerste commerciële 3GPP NTN-toestel op de markt - en we verwachten dat vele anderen zullen volgen. Het belang van de 3GPP-standaard is dat andere fabrikanten aan deze standaard zullen werken, zodat er een gezamenlijke inspanning is om satellietcommunicatie te bevorderen, in plaats van dat iedereen verschillende oplossingen heeft.

Op dit moment weten we verder weinig over het toestel, maar we verwachten veel meer details rond begin 2023, dus waarschijnlijk een CES-lancering.

Het gerucht gaat dat Samsung satellietcommunicatie opneemt in de Galaxy S23, die naar verwachting in de eerste week van februari wordt gelanceerd, dus het ziet ernaar uit dat 2023 het jaar wordt waarin satellietcommunicatie gemeengoed wordt in smartphones.