(Pocket-lint) - Mediatek heeft zijn nieuwste vlaggenschip-chipset, de Dimensity 9200, gelanceerd, die de volgende generatie high-end smartphones zal aandrijven.

De nieuwste chip belooft ongeëvenaarde efficiëntie en ultieme prestaties, zodat gebruikers niet hoeven te kiezen tussen vermogen en batterijduur.

Hij maakt gebruik van TSMC's tweede generatie 4nm-silicium om het energieverbruik met 25% te verlagen bij dezelfde relatieve prestaties als de Dimensity 9000.

Het heeft ook een nieuwe grafische processor, de Immortalis-G715, met 11 kernen en hardware-gebaseerde ray-tracing ondersteuning. MediaTek zegt dat we Android games die gebruik maken van ray-tracing kunnen verwachten in de eerste helft van 2023.

De nieuwe GPU belooft een prestatieverhoging van 32 procent bij hetzelfde vermogen als de Dimensity 9000 of een vermindering van 45 procent bij dezelfde prestaties.

Daarnaast ondersteunt de Dimensity 9200 mmWave en sub 6Ghz 5G-connectiviteit, samen met Wi-Fi 7 en Bluetooth 5.3.

Bluetooth 5.3 omvat ondersteuning voor een aantal echt spannende nieuwe technologieën zoals Bluetooth LE audio en Auracast.

MediaTek heeft ook veel energie gestoken in de beeldverwerkingsmogelijkheden van de chip, die meer indrukwekkende mobiele fotografie mogelijk moet maken.

De speciale hardware-ISP gebruikt AI om beelden te analyseren en detecteert op intelligente wijze onderwerpen en omgevingen om de kleur af te stemmen.

Een functie genaamd dual stream AI-shutter zorgt ervoor dat de camera HDR-beelden kan maken zonder sluitervertraging, terwijl de RGBW-beeldsensorverwerking zorgt voor een 30 procent hogere helderheid en 20 procent meer detail.

De beeldverwerking is niet alleen beperkt tot de camera's, maar de Dimensity 9200 zorgt er ook voor dat de inhoud van uw toestel er beter uitziet.

Hij kan onderwerpen in real-time detecteren en zorgt voor meer contrast en helderheid bij alle soorten inhoud.

De chip zorgt er ook voor dat HDR- en niet-HDR-inhoud tegelijkertijd op dezelfde pagina kan worden weergegeven, wat de bruikbaarheid van webgebaseerde HDR-inhoud aanzienlijk verbetert.

We verwachten dat er binnenkort Dimensity 9200-gebaseerde smartphonemodellen worden aangekondigd, waarvan sommige voor het einde van 2022 in de schappen zullen liggen.

Natuurlijk zullen we in de loop van 2023 veel modellen zien, en we kunnen niet wachten om te zien hoe ze het in de praktijk doen.

Geschreven door Luke Baker.