MediaTek's Dimensity 9200-chipaankondiging is slechts enkele dagen verwijderd

(Pocket-lint) - MediaTek's Dimensity 9200 chip is al een tijdje een gerucht en een nieuw lek lijkt aan te tonen dat het officieel wordt op 8 november 2022.

De nieuwste aankondiging van MediaTek is nu ingesteld om te komen voordat Qualcomm zijn Snapdragon 8 Gen 2 onthulling over en gedaan met als een nieuw gelekte evenement uitnodiging is om te gaan door.

Dat lek komt via smartphone tipgever Abhishek Yadav die een foto van een uitnodiging deelde op Twitter.

Mediatek Dimensity 9200 processor lancering op 8 november 2022.

Nu Qualcomm naar verwachting pas op 15 november zijn nieuwe vlaggenschipchip zal aankondigen, lijkt het erop dat MediaTek een week lang alle aandacht krijgt.

De Dimensity 9200 zal naar verwachting qua architectuur vergelijkbaar zijn met de Snapdragon 8 Gen 2, hoewel ze hun weg zullen vinden naar verschillende handsets die over de hele wereld te koop zijn. Als u een telefoon koopt in Europa of de Verenigde Staten, zult u waarschijnlijk die Qualcomm krijgen. Maar elders? Dan zou de chip van MediaTek wel eens in je volgende telefoon kunnen zitten.

Welke telefoons door de Dimensity 9200 zullen worden aangedreven, weten we nog niet zeker. Maar volgens een recent lek in de Vivo X90 krijgt die telefoon MediaTek's nieuwe silicium, terwijl andere Vivo-telefoons ook een zekerheid lijken te zijn.

