(Pocket-lint) - De onlangs aangekondigde Dimensity 1080-smartphonechipset van MediaTek belooft betere prestaties en een betere batterijlevensduur voor met 5G uitgeruste smartphones.

De Dimensity 1080-chipset wordt geleverd met "verschillende geavanceerde functies" die, aldus de plaatsvervangend algemeen directeur van MediaTek, CH Chen, "de verwachtingen over wat een 5G-smartphone kan doen op de proef stellen". Dat is natuurlijk grotendeels marketingtaal, maar het komt allemaal neer op een focus op snelheid en batterijduur.

Dat begint met de opgewaardeerde octa-core CPU met twee Arm Cortex-A78-kernen die tot 2,6 GHz draaien. Daarnaast belooft een Arm Mali-G68 GPU "snellere prestaties of gebruikers nu gamen, streamen of browsen". De hele chipset draait ook op een 6nm ontwerp, waar MediaTek op wijst bij het bespreken van verbeteringen in de levensduur van de batterij dankzij betere energie-efficiëntie.

Verder zegt MediaTek dat zijn nieuwe chipset hoofdcamera's tot 200 megapixels zal ondersteunen, met hadware-versnelde HDR-video-ondersteuning ook afgevinkt. Ondersteuning voor sub-6GHz 5G-netwerken betekent dat alle modewoorden worden verzorgd, terwijl de "Dimensity 1080's HyperEngine 3.0 gaming verbeteringen [betekenen] voor snelle prestaties," voegde het bedrijf eraan toe.

We zullen deze chipset in echte telefoons moeten zien draaien om te weten of dit allemaal vruchten afwerpt, waarbij MediaTek zegt dat we die in het vierde kwartaal van 2022 zouden moeten zien aankomen.

Het komt ook maanden nadat MediaTek zijn vlaggenschip Dimensity 9000+ chip lanceerde, silicium dat momenteel een aantal telefoons van Asus, Honor en Vivo aandrijft.

Geschreven door Oliver Haslam. Bewerken door Rik Henderson.