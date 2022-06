Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - In navolging van Qualcomm heeft MediaTek een verbeterde versie van zijn vlaggenschipprocessor aangekondigd. Deze heet de Dimensity 9000+, en voegt een krachtigere primaire kern toe.

Waar de Dimensity 9000 een 3,05GHz 'Ultra' kern heeft, heeft het 9000+ model de kloksnelheid verhoogd naar 3,2GHz, en combineert deze kern met drie 'super' kernen en vier 'efficiëntie' kernen in zijn 8-core opbouw.

In combinatie met de Arm Mali-G710 MC10 grafische processor levert de chipset naar verluidt een toename van 5 procent in CPU-prestaties en 10 procent in GPU-prestaties. Met andere woorden, niet het soort verschil dat je waarschijnlijk met je eigen ogen zou kunnen zien, zelfs niet als je de meest veeleisende games speelt.

Voor de rest is hij grotendeels identiek aan de Mediatek Dimensity 9000 processor die ervoor kwam en wordt hij ongetwijfeld gelanceerd om de concurrentie bij te benen en ervoor te zorgen dat hij iets op de markt heeft dat kan concurreren met de nieuwste Snapdragon's.

Natuurlijk gaat het niet alleen om CPU en grafische prestaties, de chipset maakt ook een aantal high-end camera, display en draadloze connectiviteit prestaties mogelijk.

De ISP maakt 320MP camera's mogelijk, inclusief simltanue HDR opnames van drie camera's. Het ondersteunt ook 4K HDR-video met ruisonderdrukking, zelfs bij weinig licht.

Bovendien ondersteunt hij beeldschermen met QuadHD-resolutie met vernieuwingsfrequenties tot 144Hz, of FullHD-beeldschermen tot 180Hz, wat betekent dat hij klaar is voor elke 'gamer'-telefoon.

Er zijn nog geen telefoons aangekondigd met deze chipset erin, maar MediaTek beweert dat de Dimensity 9000+ vanaf het derde kwartaal van dit jaar beschikbaar zal zijn in smartphones.

Geschreven door Cam Bunton.