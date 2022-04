MediaTek Dimensity 1300 is officieel, met 5G-ondersteuning en 168Hz weergavemogelijkheden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In 2021 verschoof de aanwezigheid van MediaTek op de smartphonemarkt enigszins, en het werd een merk dat meer fabrikanten vertrouwden voor leveringsprestaties tegen belangrijke prijspunten. Het meest opvallende toestel was misschien wel de OnePlus Nord 2 , een telefoon uit het middensegment met prestatieniveaus die bijna als vlaggenschip fungeren en die is uitgerust met de Dimensity 1200-AI-processor.

Voor 2022 zal dat verhaal doorgaan met de Dimensity 1300, die MediaTek nu - zij het stilletjes - officieel heeft aangekondigd.

De nieuwe octa-core processor heeft een interessante constructie. In plaats van twee of vier krachtige identieke cores die het zware werk doen, heeft het een zogenaamde 3GHz 'Ultra Core', drie 2.6GHz 'Super Cores' en vervolgens vier 2GHz efficiency-cores.

Het is niet alleen krachtiger, maar zorgt ook voor betere prestaties in een handvol gaming-specifieke technologieën. De 'HyperEngine 5.0' verhoogt de prestaties van de verversingssnelheid van het scherm en verbetert de latentie voor zowel echt draadloze Bluetooth als wifi om ervoor te zorgen dat online spelers - of spelers die geoptimaliseerde oordopjes dragen - een vertragingsvrije ervaring krijgen.

Wat de camera betreft, maakt de ISP van de Dimensity 1300 4K HDR-video-opname, video in bokeh/portretmodus voor meerdere personen mogelijk, plus een door algoritmen aangedreven panorama-nachtmodus.

Bovendien ondersteunt het fullHD+ resolutie-schermen tot een indrukwekkende verversingsfrequentie van 168 Hz, voor supervloeiende animaties en gameplay op telefoons en apps die dit ondersteunen.

Andere details zijn onder meer ondersteuning voor maximaal 16 GB LPDDR4x RAM en UFS 3.1-opslag, en kan tot 200 megapixel primaire camera's ondersteunen.

Geruchten hebben al gesuggereerd dat de nieuwste processor van MediaTek de OnePlus Nord 2T zal aandrijven , wat een gespecificeerde versie is van de populaire Nord 2, waardoor de topklasse Nord nog meer op een vlaggenschiptelefoon lijkt.

Dat is natuurlijk voorlopig speculatie. Hoewel als het waar is, het een OnePlus-achtige zet zou zijn om een telefoon te updaten zodra er een betere processor beschikbaar is.

Het is hoe het zijn vlaggenschip-telefoons een tijdje heeft geüpdatet, en aangezien de Nord-serie het grootste deel van de smartphoneverkoop van OnePlus uitmaakt, zou het logisch zijn dat het bedrijf dat merk in de voorhoede van ontwikkeling houdt.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Geschreven door Cam Bunton.