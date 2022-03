Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

BARCELONA (Pocket-lint) - Slechts vier maanden na de onthulling van zijn vlaggenschipprocessor, de Dimensity 9000, is MediaTek weer terug met Dimensity 8000 en 8100 – die het qua positionering net onder de 9000-serie plaatst.

De Dimensity 8000 en 8100 zullen echter nog steeds vlaggenschipprestaties bieden, alleen in een andere configuratie. De 5nm-proceschipsets hebben elk een octa-core processorconfiguratie - gerangschikt als vier aandrijfkernen (Cortex-A78) en vier efficiëntiekernen (Cortex-A55) - naast een Mali-G610 MC6 grafische verwerkingseenheid (met ondersteuning van framesnelheden tot 170 fps, beweert MediaTek).

Er is ook ondersteuning voor allerlei soorten goodies: de cameraprocessor van het systeem ondersteunt 14-bits raw en kan gegevens van sensoren met een resolutie tot 200 megapixels aan; terwijl video wordt verzorgd met een resolutie tot 4K met HDR.

Apparaten die Dimensity 8000 of 8100 gebruiken, kunnen ook 120 Hz verversingsfrequenties op hun schermen leveren (met een resolutie tot WQHD +; 168 Hz wordt ondersteund bij Full HD), wat een soepele ervaring over de hele linie biedt.

Zoals gebruikelijk zijn beide 5G-compatibel en bieden ze Sub-6G-connectiviteit. Er is nog steeds geen mmWave-compatibiliteit, iets waar MediaTek aan werkt voor een latere releasedatum.

Wat betreft de belangrijkste verschillen tussen Dimensity 8000 en 8100? Het draait allemaal om de kloksnelheid, met de 8000 met vier 2,75GHz-kernen, vergeleken met het 2,85GHz-equivalent van de 8100. Een beetje als een "plus"-versie dan, toch?

Het meest interessante van alles is echter dat MediaTek ons vertelt dat we Dimensity 8000-producten "in de komende weken" zullen zien, met de suggestie dat een bredere acceptatie waarschijnlijk is in een meer mondiale regio dan de typisch alleen in China gevestigde Dimensity 9000-adoptie, dus ver.

We zullen moeten zien wat er van deze release komt, maar gezien de drijvende kracht van MediaTek de afgelopen jaren, vermoeden we dat het niet lang meer zal duren voordat de Dimensity-naam net zo herkenbaar is als Qualcomm's Snapdragon - die, eind 2021, bracht de veel bredere goedgekeurde Snapdragon 8 Gen 1 uit.

Wanneer we horen over het eerste apparaat met Dimensity 8000, laten we je zeker meer weten.

Geschreven door Mike Lowe.