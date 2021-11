Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

LAGUNA BEACH, USA (Pocket-lint) - MediaTek heeft de Dimensity 9000 aangekondigd, die het nog niet onthulde Snapdragon 8 Gen 1-platform van Qualcomm zal overnemen in de race voor de beste top-end chipset voor 2022.

Nu de hoogwaardige Dimensity 1200 al op de markt is, vraagt u zich misschien af waarom Dimensity 9000 belangrijk is. Welnu, het maakt gebruik van het nieuwste 4nm-productieproces, wat extra voordelen biedt op verschillende belangrijke gebieden.

Dus zou het de chipset moeten zijn die u in uw volgende vlaggenschipapparaat wilt hebben? Hier is een samenvatting van wat Dimensity 9000 kan ondersteunen en waarom dat belangrijk is.

4nm system-on-chip (SoC) met octa-core CPU: 1x Ultra core: Arm Cortex-X2 tot 3,05GHz 3x Super cores: Arm Cortex-A710 tot 2,85GHz 4x Efficiency cores: Arm Cortex-A510

LPDDR5X geheugenondersteuning (7500Mbps)

5e generatie AI-verwerkingseenheid (APU)

Interessant is dat MediaTek een generatie heeft overgeslagen: de Dimensity 1200 is een 6nm-proces, terwijl de Dimensity 9000 rechtstreeks naar 4nm springt, waardoor 5nm effectief wordt omzeild. Uiteindelijk betekent dat kleinere cijfer een kortere reis voor stroom binnen de CPU en dus meer efficiëntie en energiebesparing.

Dat gaat hand in hand met ondersteuning voor LPDDR5X RAM, dat bijna 25 procent sneller is dan de vorige generatie, en opnieuw is ontworpen voor een lager stroomverbruik bij het leveren van 5G, kunstmatige intelligentie (AI) en edge-applicaties.

Maar het is echt de ondersteuning voor belangrijke gebieden van vlaggenschiptelefoons waar Dimensity 9000 laat zien wat het kan doen.

Ondersteuning voor cameraresolutie van 320 megapixels

De Dimensity 9000 ondersteunt maar liefst 320 megapixels - het maximum was voorheen 200 MP - en is daarmee de eerste vlaggenschip mobiele processor die dergelijke ondersteuning biedt.

De beeldsignaalprocessor (ISP) is maar liefst 9 Gigapixels per seconde. Denk daar even over na: dat is negen miljard pixels per seconde verwerkingscapaciteit. Om dat in perspectief te plaatsen: zelfs de Qualcomm Snapdragon 888 Plus heeft een capaciteit van 2,7 Gpixel/s. Dimensity 9000 zou in theorie 150 MP-beelden kunnen vastleggen met 60 frames per seconde. Of twee 8K-streams met 120 fps.

Bovendien heeft Dimensity 9000 wat wordt beschreven als "een vlaggenschip 18-bit HDR-ISP-ontwerp". Dat is een High Dynamic Range (HDR) beeldsignaalprocessor, om de acroniemen op te splitsen, die HDR-video-opname in maximaal drie cameras tegelijk kan ondersteunen. Dat zou bijvoorbeeld een aantal echt interessante zoom-tijdens-opname-opties kunnen creëren.

Kortom: verwacht dat de cameraresoluties van vlaggenschipapparaten zullen toenemen. Maar niet alleen om gigantische afbeeldingen uit te voeren, maar om meer pixelsites te bieden ter wille van verwerking en dynamisch bereikpotentieel in zowel fotos als Ultra-HD-video-opname.

Ondersteuning voor 180Hz-beeldschermverversingssnelheid (bij Full HD+ resolutie)

144Hz bij WQHD+ resolutie



De verversingssnelheid is het aantal cycli per seconde dat een scherm zijn beeld herhaalt. Hoe meer per seconde, hoe vloeiender het eruit ziet tijdens beweging. Het lijkt nog maar een jaar geleden dat beeldschermen een maximale verversingssnelheid van 90 Hz of 120 Hz boden, of sommige game-apparaten met 144 Hz.

Dimensity 9000 springt veel verder dan dat, met ondersteuning voor een verversingssnelheid van 180 Hz - uitgaande van een maximale Full HD + -resolutie. Dat schept een precedent voor waar deze processor zou kunnen verschijnen: hij is sterk genoeg om een vlaggenschip-gamingapparaat aan te sturen. Zelfs als de resolutie toeneemt - en WQHD+ is gelijk aan 2960 x 1440 - dan daalt dat tot maximaal 144 Hz. Nog steeds indrukwekkend.

We vragen ons echter af of de batterij meer dan 120 Hz vraagt, of dat een apparaat niet dynamisch functioneert en de verversing aanpast, de afweging waard is.

Arm Mali-G710 MC10 grafische processor

Ray-tracing SDK met Vulkan voor Android

Daarover gesproken, naast een krachtige octa-core processor heeft de Dimensity 9000 een krachtige grafische processor. Zo veel dat, met een SDK (software development kit) die Vulkan voor Android gebruikt, er ondersteuning is voor ray-tracing - wat betekent dat meer realistische verlichting en reflecties het potentieel in Android-games ondersteunen. Niet langer de reserve zijn van pc of next-gen console is een behoorlijk wild vooruitzicht op mobiel.

Eerste Release 16 5G-smartphonemodem

Sub-6GHz met 3CC Carrier Aggregation (300MHz) 7Gbps downlink

Bluetooth 5.3 en wifi 6E

Zoals altijd is er 5G-ondersteuning, maar alleen Sub-6GHz, niet mmWave. De Dimensity 9000 is echter de eerste die een Release 16 5G-modem realiseert, die kan profiteren van een bredere spectrumbandbreedte, wat een nog snellere 5G-connectiviteit zou kunnen betekenen.

Er is ook Wi-Fi 6E-ondersteuning, die voortbouwt op de bestaande 802.11ax-standaard, wat zorgt voor nog snellere 6GHz-ondersteuning. Je hebt natuurlijk compatibele modems nodig om hier het maximale uit te halen, maar als je dat doet, zou dat dubbele downloadtijden moeten betekenen.

Dat is de vraag van een miljoen dollar: welke handsets zullen de Dimensity 9000-processor van MediaTek bevatten?

Er zijn op dit moment geen officiële aankondigingen, maar we zijn er zeker van dat er een aantal grote spelers zullen zijn die deze topchipset willen gebruiken om te profiteren van de kernfuncties die hierboven zijn samengevat.