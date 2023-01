Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De CES staat weer voor de deur en dat betekent dat de nieuwste technologie die binnenkort onze kant op komt, te zien zal zijn.

s Werelds grootste beurs voor consumentenelektronica biedt echter niet alleen onderdak aan producten die je de komende maanden in de schappen zult zien liggen, maar toont traditioneel ook het vreemde en wonderlijke op het gebied van technologie - concepten die mogelijk ergens in de toekomst voor openbaar gebruik worden aangepast.

LG Display staat hier vaak centraal en zal op het 2023-evenement opnieuw enkele van zijn futuristische prototypes tonen, waaronder een 8-inch smartphonescherm dat probleemloos naar achteren en naar voren kan worden gevouwen.

Dit betekent technisch gezien dat je een opvouwbare telefoon zou kunnen hebben die je beide kanten op kunt vouwen. De beeldschermtak van LG beweert zelfs dat het meer dan 200.000 keer kan worden gevouwen zonder schade, dus het zou in een aantal verschillende toestelscenario's kunnen worden gebruikt.

Daarnaast heeft het een 17-inch opvouwbare OLED aangekondigd voor gebruik in laptops. Dit zou volgens het bedrijf betekenen dat het apparaat kan worden gebruikt als tablet of zelfs als draagbare monitor. Het is ook "bijna kreukvrij".

Tijdens de show zal ook een 34-inch P-OLED-scherm worden onthuld, dat is ontworpen voor gebruik in de auto-industrie. Het strekt zich uit over het dashboard om bestuurders een "duidelijk zicht" te geven op de wijzerplaten en navigatiesystemen van een auto. Ook zal een 12,8-inch bedieningspaneel worden onthuld.

LG Display werkt ook aan een LTPS LCD-gebaseerd head-up display, plus een brilloos 3D-scherm voor in de auto. Het heeft zelfs eye-tracking technologie.

We brengen je meer van CES 2023 deze week als Pocket-lint de beursvloer bezoekt.

Geschreven door Rik Henderson.