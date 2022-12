LG's cameramodule belooft 4x-9x optische zoom zonder bump, samenwerking met Qualcomm

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - LG Innotek heeft de Optical Telephoto Zoom Camera aangekondigd, die zijn eerste onthulling krijgt op CES 2023.

Het nieuwe model claimt optische zoom te bieden voor smartphones via een reeks brandpuntsafstanden, van 4x-9x zoom. Dit wordt volgens LG Innotek aangeboden in een module die niet resulteert in een grote bult op de achterkant van je telefoon.

Dit is niet de eerste keer dat we een poging tot naadloze optische zoom in smartphonecamera's zien. Het is ook iets dat Sony heeft onderzocht, met de Xperia 1 IV die 3,5x-5,2x zoom biedt met behulp van bewegende lenselementen.

Het doel is het aantal cameramodules aan de achterkant van een smartphone te verminderen. Veel telefoons met geavanceerde zoomoplossingen hebben een zoom dichtbij en een zoom veraf, waardoor twee optische zoomlengtes mogelijk zijn, maar dan met verschillende vormen van digitale zoom om andere opties te bieden.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De suggestie van LG is dat je een volledig bereik van brandpuntsafstanden krijgt die allemaal optisch zijn, waardoor de beelddegradatie die het gevolg is van digitaal zoomen wordt vermeden, wat een hogere kwaliteit en meer opties voor gebruikers betekent.

Dat is allemaal goed en wel, maar we weten allemaal dat moderne smartphonecamera's evenveel te maken hebben met de software als met de hardware. LG Innotek zegt dat het actief samenwerkt met Qualcomm om ondersteuning voor de module in Snapdragon 8 Gen 2 te garanderen.

Dat is spannend nieuws, want het suggereert dat deze cameramodule zijn weg zou kunnen vinden in een smartphone van 2023. De inbreng van Qualcomm wordt door LG Innotek omschreven als het garanderen van een soepele software-ervaring - en dat zal belangrijk zijn als je kijkt naar de visuele weergave van deze bewegende lens op het scherm.

Uiteindelijk moet het voelen alsof het deel uitmaakt van een camerasysteem en dat is waar de software-ervaring veel belangrijker wordt.

In een poging om die beelden mooi en stabiel te houden, integreert de nieuwe module optische beeldstabilisatie.

De vraag is of we dit daadwerkelijk in een telefoon zullen zien - en we zijn zeker benieuwd naar de implementatie ervan.

Beste Black Friday 2022 telefoon deals: Samsung, Pixel, OnePlus en meer Door Chris Hall · 25 November 2022 De Black Friday-uitverkoop biedt altijd grote kortingen bij een aantal topmerken zoals Apple en Samsung.

Geschreven door Chris Hall.