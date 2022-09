Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - LG heeft hard gewerkt aan zijn 6G-datatechnologieën en heeft zijn systeem nu met succes getest over een afstand van 320 meter in de open lucht.

De test vond plaats op 7 september bij het Fraunhofer Heinrich Hertz Instituut in Berlijn en is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van 6G.

In augustus vorig jaar demonstreerde LG de transmissie van 6G THz-gegevens over 100 meter, dus deze laatste test betekent een grote sprong in het bereik.

6G maakt gebruik van ultrabreedbandfrequenties en heeft het potentieel om duizelingwekkende snelheden te bieden, maar het heeft een relatief klein bereik en ondervindt vermogensverlies van de transmissie naar de ontvangst.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Om deze hindernissen te overwinnen, ontwikkelden LG en ingenieurs van het instituut samen een vermogensversterker om de signaalsterkte te vergroten, en een ruisarme versterker aan de ontvangende kant om de signaalkwaliteit te verbeteren.

"Met het succes van onze laatste demonstratie zijn we een stap dichter bij het realiseren van 6G-snelheden van 1 terabit (TB) per seconde in zowel binnen- als buitenstedelijke gebieden," aldus Dr. Kim Byoung-hoon, CTO en executive vice president van LG Electronics,

"LG zal blijven samenwerken met onderzoeksinstituten en industriële vernieuwers om zijn leiderschap in 6G-technologie verder te verstevigen. We verwachten dat 6G een belangrijke motor wordt voor toekomstige business en nieuwe gebruikerservaringen, en er is geen plaats waar we liever zijn dan in de voorhoede van de ontwikkeling ervan."

Als dit u enthousiast heeft gemaakt over het vooruitzicht van 6G, is het slechte nieuws dat u nog lang moet wachten.

De besprekingen over de standaardisatie van 6G-netwerken zullen naar verwachting in 2025 beginnen, en de commercialisering van de technologie staat gepland voor 2029.

Geschreven door Luke Baker.