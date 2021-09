Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - LG heeft vandaag een nieuwe vouwglastechnologie aangekondigd die bedoeld is om zowel beter als goedkoper te zijn dan de concurrentie , maar technisch gezien is het niet echt glas, maar hetzelfde type plastic dat wordt gebruikt voor frisdrankflessen, wetenschappelijk bekend als polyethyleentereftalaat, ook wel PET voor kort.

In wat zorgt voor een iets betere marketingnaam, heeft LG besloten om deze nieuwe technologie Real Folding Window te noemen, en zegt dat ze van plan zijn om het onderdeel ergens in 2023 massaal te produceren voor gebruik door consumenten. Of dat nu exclusief zal worden gebruikt voor LG-apparaten of als een beschikbaar onderdeel voor andere smartphonefabrikanten om te bestellen, blijft onbekend, maar het is waarschijnlijk dat LG hoopt dat andere bedrijven aan boord springen om het meeste uit hun R&D-inspanningen te halen.

Volgens de specificaties onthult LG geen handelsgeheimen, maar ze leggen wel uit dat het belangrijkste idee rond Real Folding Window-technologie een dun stuk PET-plastic is dat aan elke kant is bedekt met een gespecialiseerde coating die LG heeft ontwikkeld en die uiteindelijk helpt bij het opvouwen displays hebben een minder zichtbare vouw en behouden een betere duurzaamheid op lange termijn. "Zo hard als glas, maar opvouwbare gebieden die zo flexibel zijn als plastic", stelt LG.

Opvouwbare apparaten hebben onlangs de mainstream bereikt en Samsungs nieuwste lijn van Galaxy Z Flip 3- en Fold 3-smartphones is door critici geprezen als de eerste opvouwbare smartphones die echt de moeite waard zijn om te kopen in plaats van een traditioneel vlaggenschipmodel.

Samsung besloot zelfs de Galaxy Note-upgrade van dit jaar over te slaan om zich beter te kunnen concentreren op hun Galaxy Z-lijn, zo onthulde het bedrijf heel openlijk.

Klik hier om Pocket-lints review van de Samsung Galaxy Z Flip 3 en Fold 3 te bekijken .