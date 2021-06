LG stopt met LG Pay-service

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - LG maakte eerder dit jaar een aantal belangrijke golven toen het bevestigde dat het zijn mobiele telefoonactiviteiten stopzette nadat het niet het rendement had behaald dat het nodig zou hebben om nieuwe handsets te blijven maken.

Het is misschien minder verrassend dat in de nasleep van die beslissing ook stilletjes is bevestigd dat LG Pay, zijn mobiele betalingsplatform, ook op weg is, en dat zijn diensten tegen eind 2021 worden stopgezet volgens een nieuw bericht op zijn website.

De service zal op 1 november 2021 volledig worden uitgeschakeld, maar volgens de mededeling zal deze in de loop van 2021 worden gesloten, dus het kan zijn dat bepaalde functionaliteiten eerder dan die definitieve datum verdwijnen.

Dit betekent niet alleen dat u geen nieuwe kaarten aan uw portemonnee kunt toevoegen en uw instellingen kunt aanpassen - wanneer de service wordt stopgezet, kunt u helemaal geen betalingen doen, dus als u een frequente gebruiker bent het kan de moeite waard zijn om alternatieve plannen te gaan maken.

Toch zou het, gezien de aanwezigheid van Google Pay op Android, niet al te moeilijk moeten zijn om een nieuw betalingssysteem op te zetten, als dat van LG eenmaal van deze dodelijke spoel is afgeschoven.

Geschreven door Max Freeman-Mills.