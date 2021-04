Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zoals u ongetwijfeld weet, heeft LG ervoor gekozen om zijn mobiele divisie te sluiten, wat betekent dat er geen nieuwe LG-smartphones zijn . De verhuizing volgde op jaren van verlieslatende apparaten die volgens velen niet competitief genoeg waren of net iets te buiten de deur.

LG verklaarde dat het bestaande toestellen zal blijven ondersteunen met software- en beveiligingsupdates, maar misschien nog belangrijker, heeft ook verklaard dat sommige modellen mogelijk Android 12 krijgen .

Het huidige plan van LG is om de volgende versie van Android op een paar van zijn smartphones te krijgen. Het verklaarde als zodanig op zijn Koreaanse FAQ-pagina na het nieuws dat het zijn mobiele divisie zal sluiten.

Het bedrijf gaat niet zo ver om te zeggen welke modellen zullen worden ondersteund bij de uitrol van de update, maar we vermoeden dat dit de meest recente vlaggenschepen zullen zijn. Dat zou kunnen betekenen dat de LG Velvet in die lijst staat.

Dit huidige plan gaat ervan uit dat er geen compatibiliteitsproblemen zijn, maar LG stelt wel dat die plannen kunnen veranderen afhankelijk van hoe en wanneer Google de software beschikbaar stelt en hoe deze presteert op de apparaten van LG.

Als er problemen zijn met de geplande update, kan het zijn dat LG de software op geen van zijn apparaten vrijgeeft.

Helaas kunnen er pas concrete plannen bestaan als de definitieve versie van Android 12 beschikbaar is en LG het probleemloos en probleemloos heeft kunnen laten werken op de door hem gekozen smartphones.

In de tussentijd heeft LG toegezegd Android 11 uit te rollen naar bestaande apparaten en de geplande releaseplannen voor deze zijn nog steeds op schema om normaal door te gaan.

De ondergang van LG in de smartphonewereld is in veel opzichten triest, maar voorspelbaar voor iedereen die de inspanningen en financiële rapporten van het bedrijf van de afgelopen jaren volgt.

Ondanks enkele missers zijn er echter genoeg LG-telefoons geweest die onze aandacht trokken. Bekijk enkele van de meest memorabele apparaten van het bedrijf in onze terugblik.

Geschreven door Cam Bunton.